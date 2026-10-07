Argentina analiza la situación por la posible peste neumónica en Rusia y evalúa medidas

El Ministerio de Salud de la Nación convocó este miércoles 7 de octubre a una reunión de equipos técnicos para evaluar la situación sanitaria relacionada con un presunto caso de peste neumónica en Rusia . Uno de los puntos centrales será determinar si corresponde emitir recomendaciones para los argentinos que tengan previsto viajar a ese país.

Por el momento, no se dispusieron restricciones ni modificaciones en las recomendaciones vigentes para viajeros . La cartera sanitaria analizará primero la información epidemiológica disponible antes de avanzar con eventuales medidas preventivas. La situación es seguida también por organismos internacionales y todavía existen interrogantes sobre lo sucedido en Siberia.

La alerta comenzó luego de la muerte de una trabajadora de 28 años del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk , en Siberia. La mujer falleció el 2 de octubre después de haber sido internada con una neumonía grave cuya causa todavía no fue determinada oficialmente.

Los primeros reportes señalaron como hipótesis una posible exposición accidental dentro del laboratorio y una infección por peste neumónica. Sin embargo, este punto resulta fundamental: Rusia sostiene que no existe un caso confirmado de peste y asegura que las pruebas realizadas no detectaron patógenos considerados de alto riesgo. Por eso, hasta contar con información concluyente, corresponde hablar de un posible o presunto caso .

La OMS pidió más información

La Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó información adicional a Rusia para determinar qué provocó la neumonía y conocer con mayor precisión las medidas sanitarias implementadas.

Los contactos de la trabajadora fueron identificados y sometidos a controles. Según la información proporcionada por Rusia, no se detectaron patógenos de alta amenaza entre esas personas y el período de observación médica concluyó. La OMS continúa solicitando precisiones debido a la existencia de información contradictoria sobre lo sucedido en el laboratorio y también busca establecer qué ocurrió con otro trabajador que habría presentado una neumonía de origen todavía no determinado.

¿Habrá recomendaciones para argentinos que viajen a Rusia?

Esa será una de las cuestiones que deberá resolver el Ministerio de Salud después de la reunión técnica. Las autoridades analizarán la información de la OMS, las comunicaciones oficiales de Rusia y la evolución de las personas que estuvieron en contacto con la trabajadora. Recién entonces se definirá si se mantiene únicamente el monitoreo o si se incorporan recomendaciones específicas para viajeros u otras medidas preventivas.

Hasta ahora, Cancillería tampoco informó cambios en las recomendaciones para argentinos que viajen a Rusia.

En Argentina, además, no existen notificaciones recientes de casos de Yersinia pestis ni indicios actuales de circulación local de la bacteria, de acuerdo con la información publicada este miércoles