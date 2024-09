Quería filmar como mataba una cucaracha en su habitación pero nada salió como esperaba

Al sentir al intruso desplazándose por su espalda, Elena corre al pasillo, se despoja de su ropa y se asegura de que no quede ni un rastro del insecto en su cuerpo, incluyendo su largo cabello.

“Aquí me dan siete infartos y me quito toda la ropa en el pasillo porque pensaba que la llevaba encima”, escribió Elena durante el video, mientras solo se oían sus gritos y ella había abandonado la habitación. Al final del video, se grabó a sí misma y confesó frente a la cámara que estaba temblando.

El momento desesperado se transformó en una situación graciosa y generó respuestas sorprendentes.

Los comentarios

El incidente desafortunado pero cómico que vivió la joven se volvió tan popular que los comentarios en la publicación de TikTok no se hicieron esperar.

“Como experto en cucarachas (me toca una y me dan dos infartos) no hay que echar ese spray porque se vuelven más activas. Hay que hacer un one shot con una zapatilla y luego limpiar bien la zona o usar más”, escribió uno de los usuarios como consejo para la próxima batalla. Otro agregó: “Lo mejor es rociarles alcohol. Se quedan tiesas en un momento”.

En contraste, la mayoría de las personas optó por brindar su apoyo a Elena después de su enfrentamiento con la cucaracha: “Hasta yo grité”, “La he pasado mal”, “Valiente, guerrera, mis respetos”, “Nunca lo he pasado tan mal con un video” y “Yo gritando en mi casa por ti por mí y por todos mis compañeros jajajajajajaj”.

Algunos mensajes fueron: “La reacción me parece suave, yo habría saltado por la ventana, literal” y “Te juro que las cucarachas atacan cuando las vas a matar, ¿cómo sabes que te tengo miedo?”.

