martes 03 de marzo de 2026

3 de marzo de 2026 - 08:45
Violencia.

"Quiero que se haga justicia por mi hermano", dijo un familiar de la víctima de Abra Pampa

Tras el violento y sangriento hecho ocurrido en Abra Pampa en pasado lunes, los familiares de las víctimas solicitan justicia y que encuentren a los culpables.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Familiares de los jóvenes heridos en Abra Pampa

Familiares de los jóvenes heridos en Abra Pampa

De acuerdo con la información confirmada, un joven de 20 años fue apuñalado con un arma blanca y perdió la vida. Mientras que su hermano Nahuel, que también sufrió heridas durante el enfrentamiento, continúa internado con heridas graves.

Pedido de justicia por parte de la familia de las víctimas

En comunicación con nuestro medio, Javier Tolaba, hermano de las dos víctimas del violento conflicto ocurrido en Abra Pampa, expresó su profundo dolor y volvió a insistir en que se haga justicia. Con evidente conmoción, remarcó que la familia necesita respuestas y que se identifique a todos los involucrados en el ataque.

“Mi hermano Nahuel se está recuperando, eso es lo bueno. Pero me da pena que mi otro hermano se fue, quiero que se haga justicia por Alejandro”, dijo entre lágrimas, al recordar a la víctima fatal del enfrentamiento.

Tolaba también señaló que la Policía continúa trabajando para dar con los agresores que aún están prófugos. En este sentido, aseguró que “serían entre siete y ocho personas las involucradas” en el ataque que terminó con un joven muerto y otro herido.

Finalmente, Javier recordó a su hermano fallecido y con mucho pesar expresó:

Alejandro jugaba a la pelota, era bueno, lo voy a extrañar mucho a mi hermanito Alejandro jugaba a la pelota, era bueno, lo voy a extrañar mucho a mi hermanito

Por otro lado, fuentes cercanas a la investigación confirmaron a TodoJujuy.com que ya se emitió una orden de detención y que actualmente se encuentra en curso la búsqueda de los involucrados. Hasta el momento, se contaría con la participación de una persona implicada en el hecho sangriento que terminó con la vida de Alejandro Tolaba.

image

Qué pasó en Abra Pampa: detalles del trágico hecho de violencia

El hecho se registró alrededor de las 5.30 del lunes 2 de marzo, a la salida de un evento bailable en cercanía del predio donde se realiza la feria El Huancar, en inmediaciones de avenida 23 de Agosto y 9 de Julio, de la localidad de Abra Pampa.

Según informó el periodista local Elbio LLampa, uno de los jóvenes, de aproximadamente 20 años, fue apuñalado con un arma blanca y perdió la vida. Su hermano también resultó herido y fue derivado de urgencia al hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy, donde permanece internado con graves heridas.

Los agresores se encuentran prófugos y son intensamente buscados por la Policía. Vecinos del sector aportaron datos que podrían ser clave para la investigación. En tanto, la Brigada de Investigaciones con asiento en La Quiaca trabaja en el lugar para dar con los responsables.

