Racing Club le ganó a Vélez Sarsfield y está en semifinales de la Copa Libertadores

Racing Club selló su pase a semifinales de la Copa Libertadores al derrotar 1-0 a Vélez en el Cilindro de Avellaneda. El único gol lo marcó Santiago Solari, mientras que el VAR tuvo un rol clave al invalidar un tanto del rival de forma correcta. El conjunto de Gustavo Costas hilvanó su tercer triunfo seguido en el torneo.
Esta performance del conjunto de Avellaneda lo llevó a completar una llave perfecta y aguardando al ganador de la serie entre Flamengo y Estudiantes.
Racing volvió a ganarle a Vélez y es semifinalista.
La polémica jugada: ¿Hubo gol de Vélez?
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1970630816280527107&partner=&hide_thread=false
En la primera parte, un remate de Imanol Machuca fue revisado por la tecnología, que confirmó que la pelota no había ingresado. Más tarde, Solari quebró la paridad.
Racing volvió a vencer a Vélez y se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores.
Sosa estuvo a punto de igualar para Vélez con un cabezazo al poste, pero la defensa académica y el arquero Marchiori sostuvieron la ventaja.
Con este resultado, Racing se convirtió en el primer clasificado a semifinales, instancia a la que no accedía desde 1997. El adversario se definirá en La Plata, donde Estudiantes intentará revertir la caída 2-1 sufrida en Brasil ante Flamengo.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.