miércoles 04 de febrero de 2026

4 de febrero de 2026 - 08:21
Liga Profesional

Racing Club vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

En la previa de Racing Club vs Argentinos Juniors, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 7 de febrero desde las 18:00 (hora Argentina) en el estadio el Cilindro. El árbitro designado será Hernán Mastrángelo.

Racing Club vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 7 de febrero, a partir de las 18:00 (hora Argentina), Argentinos Juniors visita a Racing Club en el estadio el Cilindro, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del Apertura.

Así llegan Racing Club y Argentinos Juniors

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Apertura

Racing Club fue derrotado en el Coliseo de Victoria frente a Tigre por 1 a 3 en el marcador. En los recientes partidos jugados en el campeonato, no suma ninguna victoria. Acumuló una cifra de 7 goles en contra y 3 a favor.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Apertura

El anterior partido jugado por Argentinos Juniors acabó en empate por 0-0 ante Belgrano. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria y 1 empate. Convirtió 1 gol a sus rivales y mantuvo su valla en cero.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 24 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Argentinos Juniors se quedó con la victoria por 4 a 1.

El encargado de impartir justicia en el partido será Hernán Mastrángelo.


Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 5: vs Banfield: 14 de febrero - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Boca Juniors: 20 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Independiente Riv. (M): 26 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Atlético Tucumán: 3 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Huracán: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 5: vs River Plate: 12 de febrero - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Barracas Central: 1 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Gimnasia: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
Horario Racing Club y Argentinos Juniors, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

