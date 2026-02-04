Racing Club vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 7 de febrero, a partir de las 18:00 (hora Argentina), Argentinos Juniors visita a Racing Club en el estadio el Cilindro, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del Apertura.

Así llegan Racing Club y Argentinos Juniors Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Apertura Racing Club fue derrotado en el Coliseo de Victoria frente a Tigre por 1 a 3 en el marcador. En los recientes partidos jugados en el campeonato, no suma ninguna victoria. Acumuló una cifra de 7 goles en contra y 3 a favor.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Apertura El anterior partido jugado por Argentinos Juniors acabó en empate por 0-0 ante Belgrano. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria y 1 empate. Convirtió 1 gol a sus rivales y mantuvo su valla en cero.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 24 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Argentinos Juniors se quedó con la victoria por 4 a 1. El encargado de impartir justicia en el partido será Hernán Mastrángelo.

Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Apertura Fecha 5: vs Banfield: 14 de febrero - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Boca Juniors: 20 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Independiente Riv. (M): 26 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Atlético Tucumán: 3 de marzo - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Huracán: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Apertura Fecha 5: vs River Plate: 12 de febrero - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Barracas Central: 1 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Gimnasia: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina) Horario Racing Club y Argentinos Juniors, según país Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela: 17:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







