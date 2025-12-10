miércoles 10 de diciembre de 2025

10 de diciembre de 2025 - 08:21
Liga Profesional

Racing Club vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la final del Clausura

Palpitamos la previa del choque entre Racing Club y Estudiantes. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Racing Club vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la final del Clausura
BsAs (DataFactory)

La Academia y el Pincha chocarán este sábado 13 de diciembre en un duelo mano a mano por el máximo trofeo del Clausura. La cita será en el estadio Único Madre de Ciudades, a partir de las 21:00 (hora Argentina).

Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 26 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y fue Estudiantes quien ganó 0 a 1.

El fútbol se viste de gala para conocer al campeón del Clausura. la Academia y el Pincha serán los protagonistas de la gran definición.

Los resultados de Racing Club en partidos del Clausura
  • Primera Fase: Racing Club 0 vs Barracas Central 1 (12 de julio)
  • Primera Fase: Belgrano 0 vs Racing Club 1 (20 de julio)
  • Primera Fase: Racing Club 0 vs Estudiantes 1 (26 de julio)
  • Primera Fase: Boca Juniors 1 vs Racing Club 1 (9 de agosto)
  • Primera Fase: Racing Club 1 vs Tigre 2 (15 de agosto)
  • Primera Fase: Argentinos Juniors 4 vs Racing Club 1 (24 de agosto)
  • Primera Fase: Racing Club 2 vs Unión 3 (31 de agosto)
  • Primera Fase: Racing Club 2 vs San Lorenzo 0 (12 de septiembre)
  • Primera Fase: Huracán 0 vs Racing Club 2 (19 de septiembre)
  • Primera Fase: Racing Club 0 vs Independiente 0 (28 de septiembre)
  • Primera Fase: Racing Club 0 vs Independiente Riv. (M) 0 (6 de octubre)
  • Primera Fase: Banfield 1 vs Racing Club 3 (11 de octubre)
  • Primera Fase: Racing Club 1 vs Aldosivi 0 (17 de octubre)
  • Primera Fase: Central Córdoba (SE) 0 vs Racing Club 0 (3 de noviembre)
  • Primera Fase: Racing Club 1 vs Defensa y Justicia 0 (8 de noviembre)
  • Primera Fase: Newell`s 0 vs Racing Club 1 (16 de noviembre)
  • Octavos de final: Racing Club 3 vs River Plate 2 (24 de noviembre)
  • Cuartos: Racing Club 0 vs Tigre 0 (4-2 en penales a favor de Racing Club) (1 de diciembre)
  • Semifinal: Boca Juniors 0 vs Racing Club 1 (7 de diciembre)
Los resultados de Estudiantes en partidos del Clausura
  • Primera Fase: Unión 1 vs Estudiantes 0 (14 de julio)
  • Primera Fase: Estudiantes 2 vs Huracán 1 (21 de julio)
  • Primera Fase: Racing Club 0 vs Estudiantes 1 (26 de julio)
  • Primera Fase: Estudiantes 2 vs Independiente Riv. (M) 1 (7 de agosto)
  • Primera Fase: Banfield 3 vs Estudiantes 2 (17 de agosto)
  • Primera Fase: Estudiantes 1 vs Aldosivi 0 (25 de agosto)
  • Primera Fase: Central Córdoba (SE) 2 vs Estudiantes 0 (30 de agosto)
  • Primera Fase: Estudiantes 1 vs River Plate 2 (13 de septiembre)
  • Primera Fase: Estudiantes 1 vs Defensa y Justicia 0 (22 de septiembre)
  • Primera Fase: Newell`s 1 vs Estudiantes 1 (30 de septiembre)
  • Primera Fase: Estudiantes 1 vs Barracas Central 1 (5 de octubre)
  • Primera Fase: Belgrano 1 vs Estudiantes 1 (11 de octubre)
  • Primera Fase: Estudiantes 2 vs Gimnasia 0 (19 de octubre)
  • Primera Fase: Estudiantes 1 vs Boca Juniors 2 (2 de noviembre)
  • Primera Fase: Tigre 1 vs Estudiantes 0 (9 de noviembre)
  • Primera Fase: Estudiantes 1 vs Argentinos Juniors 2 (16 de noviembre)
  • Octavos de final: Rosario Central 0 vs Estudiantes 1 (23 de noviembre)
  • Cuartos: Central Córdoba (SE) 0 vs Estudiantes 1 (29 de noviembre)
  • Semifinal: Gimnasia 0 vs Estudiantes 1 (8 de diciembre)
Horario Racing Club y Estudiantes, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela: 20:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

