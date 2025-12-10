Racing Club vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la final del Clausura

BsAs (DataFactory)

La Academia y el Pincha chocarán este sábado 13 de diciembre en un duelo mano a mano por el máximo trofeo del Clausura. La cita será en el estadio Único Madre de Ciudades, a partir de las 21:00 (hora Argentina).

Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 26 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y fue Estudiantes quien ganó 0 a 1.

El fútbol se viste de gala para conocer al campeón del Clausura. la Academia y el Pincha serán los protagonistas de la gran definición.

Los resultados de Racing Club en partidos del Clausura Primera Fase : Racing Club 0 vs Barracas Central 1 (12 de julio)

: Racing Club 0 vs Barracas Central 1 (12 de julio) Primera Fase : Belgrano 0 vs Racing Club 1 (20 de julio)

: Belgrano 0 vs Racing Club 1 (20 de julio) Primera Fase : Racing Club 0 vs Estudiantes 1 (26 de julio)

: Racing Club 0 vs Estudiantes 1 (26 de julio) Primera Fase : Boca Juniors 1 vs Racing Club 1 (9 de agosto)

: Boca Juniors 1 vs Racing Club 1 (9 de agosto) Primera Fase : Racing Club 1 vs Tigre 2 (15 de agosto)

: Racing Club 1 vs Tigre 2 (15 de agosto) Primera Fase : Argentinos Juniors 4 vs Racing Club 1 (24 de agosto)

: Argentinos Juniors 4 vs Racing Club 1 (24 de agosto) Primera Fase : Racing Club 2 vs Unión 3 (31 de agosto)

: Racing Club 2 vs Unión 3 (31 de agosto) Primera Fase : Racing Club 2 vs San Lorenzo 0 (12 de septiembre)

: Racing Club 2 vs San Lorenzo 0 (12 de septiembre) Primera Fase : Huracán 0 vs Racing Club 2 (19 de septiembre)

: Huracán 0 vs Racing Club 2 (19 de septiembre) Primera Fase : Racing Club 0 vs Independiente 0 (28 de septiembre)

: Racing Club 0 vs Independiente 0 (28 de septiembre) Primera Fase : Racing Club 0 vs Independiente Riv. (M) 0 (6 de octubre)

: Racing Club 0 vs Independiente Riv. (M) 0 (6 de octubre) Primera Fase : Banfield 1 vs Racing Club 3 (11 de octubre)

: Banfield 1 vs Racing Club 3 (11 de octubre) Primera Fase : Racing Club 1 vs Aldosivi 0 (17 de octubre)

: Racing Club 1 vs Aldosivi 0 (17 de octubre) Primera Fase : Central Córdoba (SE) 0 vs Racing Club 0 (3 de noviembre)

: Central Córdoba (SE) 0 vs Racing Club 0 (3 de noviembre) Primera Fase : Racing Club 1 vs Defensa y Justicia 0 (8 de noviembre)

: Racing Club 1 vs Defensa y Justicia 0 (8 de noviembre) Primera Fase : Newell`s 0 vs Racing Club 1 (16 de noviembre)

: Newell`s 0 vs Racing Club 1 (16 de noviembre) Octavos de final : Racing Club 3 vs River Plate 2 (24 de noviembre)

: Racing Club 3 vs River Plate 2 (24 de noviembre) Cuartos : Racing Club 0 vs Tigre 0 (4-2 en penales a favor de Racing Club) (1 de diciembre)

: Racing Club 0 vs Tigre 0 (4-2 en penales a favor de Racing Club) (1 de diciembre) Semifinal: Boca Juniors 0 vs Racing Club 1 (7 de diciembre) Los resultados de Estudiantes en partidos del Clausura Primera Fase : Unión 1 vs Estudiantes 0 (14 de julio)

: Unión 1 vs Estudiantes 0 (14 de julio) Primera Fase : Estudiantes 2 vs Huracán 1 (21 de julio)

: Estudiantes 2 vs Huracán 1 (21 de julio) Primera Fase : Racing Club 0 vs Estudiantes 1 (26 de julio)

: Racing Club 0 vs Estudiantes 1 (26 de julio) Primera Fase : Estudiantes 2 vs Independiente Riv. (M) 1 (7 de agosto)

: Estudiantes 2 vs Independiente Riv. (M) 1 (7 de agosto) Primera Fase : Banfield 3 vs Estudiantes 2 (17 de agosto)

: Banfield 3 vs Estudiantes 2 (17 de agosto) Primera Fase : Estudiantes 1 vs Aldosivi 0 (25 de agosto)

: Estudiantes 1 vs Aldosivi 0 (25 de agosto) Primera Fase : Central Córdoba (SE) 2 vs Estudiantes 0 (30 de agosto)

: Central Córdoba (SE) 2 vs Estudiantes 0 (30 de agosto) Primera Fase : Estudiantes 1 vs River Plate 2 (13 de septiembre)

: Estudiantes 1 vs River Plate 2 (13 de septiembre) Primera Fase : Estudiantes 1 vs Defensa y Justicia 0 (22 de septiembre)

: Estudiantes 1 vs Defensa y Justicia 0 (22 de septiembre) Primera Fase : Newell`s 1 vs Estudiantes 1 (30 de septiembre)

: Newell`s 1 vs Estudiantes 1 (30 de septiembre) Primera Fase : Estudiantes 1 vs Barracas Central 1 (5 de octubre)

: Estudiantes 1 vs Barracas Central 1 (5 de octubre) Primera Fase : Belgrano 1 vs Estudiantes 1 (11 de octubre)

: Belgrano 1 vs Estudiantes 1 (11 de octubre) Primera Fase : Estudiantes 2 vs Gimnasia 0 (19 de octubre)

: Estudiantes 2 vs Gimnasia 0 (19 de octubre) Primera Fase : Estudiantes 1 vs Boca Juniors 2 (2 de noviembre)

: Estudiantes 1 vs Boca Juniors 2 (2 de noviembre) Primera Fase : Tigre 1 vs Estudiantes 0 (9 de noviembre)

: Tigre 1 vs Estudiantes 0 (9 de noviembre) Primera Fase : Estudiantes 1 vs Argentinos Juniors 2 (16 de noviembre)

: Estudiantes 1 vs Argentinos Juniors 2 (16 de noviembre) Octavos de final : Rosario Central 0 vs Estudiantes 1 (23 de noviembre)

: Rosario Central 0 vs Estudiantes 1 (23 de noviembre) Cuartos : Central Córdoba (SE) 0 vs Estudiantes 1 (29 de noviembre)

: Central Córdoba (SE) 0 vs Estudiantes 1 (29 de noviembre) Semifinal: Gimnasia 0 vs Estudiantes 1 (8 de diciembre) Horario Racing Club y Estudiantes, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela: 20:00 horas © 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.