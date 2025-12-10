Racing Club vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la final del Clausura

La Academia y el Pincha chocarán este sábado 13 de diciembre en un duelo mano a mano por el máximo trofeo del Clausura. La cita será en el estadio Único Madre de Ciudades, a partir de las 21:00 (hora Argentina).
Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 26 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y fue Estudiantes quien ganó 0 a 1.
El fútbol se viste de gala para conocer al campeón del Clausura. la Academia y el Pincha serán los protagonistas de la gran definición.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
