Racing Club vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 7 del Clausura se jugará el próximo domingo 31 de agosto a las 21:15 (hora Argentina).
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El duelo correspondiente a la fecha 7 del Clausura se jugará el próximo domingo 31 de agosto a las 21:15 (hora Argentina).
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Racing Club no quiere lamentar otra caída: 1 a 4 finalizó su partido frente a Argentinos Juniors. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 2 y 1 fue empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 8.
Unión sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Huracán. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Ha convertido 6 goles y ha recibido 3 en contra.
Racing Club registra una mala racha como local: hace 3 partidos que no gana en su estadio en este torneo.
En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 4 oportunidades y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Racing Club resultó vencedor por 0 a 1.
El árbitro designado para el encuentro es Nazareno Arasa.
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.