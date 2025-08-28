jueves 28 de agosto de 2025

28 de agosto de 2025 - 10:36
Liga Profesional

Racing Club vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

Te contamos la previa del duelo Racing Club vs Unión, que se enfrentarán en el estadio el Cilindro el próximo domingo 31 de agosto a las 21:15 (hora Argentina). Nazareno Arasa será el árbitro del partido.

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 7 del Clausura se jugará el próximo domingo 31 de agosto a las 21:15 (hora Argentina).

Así llegan Racing Club y Unión

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura

Racing Club no quiere lamentar otra caída: 1 a 4 finalizó su partido frente a Argentinos Juniors. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 2 y 1 fue empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 8.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura

Unión sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Huracán. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Ha convertido 6 goles y ha recibido 3 en contra.

Racing Club registra una mala racha como local: hace 3 partidos que no gana en su estadio en este torneo.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 4 oportunidades y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Racing Club resultó vencedor por 0 a 1.

El árbitro designado para el encuentro es Nazareno Arasa.


Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
Horario Racing Club y Unión, según país
  • Argentina: 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:15 horas

