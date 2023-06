Realizaron una manifestación para pedir justicia por Cecilia Strzyzowski

Unos cuantos pasos detrás, amistades, vecinos y manifestantes que se sumaron en el recorrido, desplegaron una bandera de 30 metros de largo en tonos celeste y blanco, con el rostro de la joven desaparecida. En el sentido contrario de la avenida, los automóviles hacían sonar sus bocinas en señal de apoyo.

De este modo, el silencio que había prevalecido en las calles chaqueñas durante las horas anteriores contrastaba con el clamor de "Justicia" pronunciado por los participantes de la marcha a medida que avanzaban los minutos. De repente, algo se encendió. Los aplausos de los vecinos se sumaron a los pitidos de los vehículos, mientras más personas se sumaban a la columna de gente, que crecía de forma constante.

Antes del inicio de la marcha, durante una conversación con Infobae, la tía abuela de Cecilia, quien fue la última persona en verla con vida, mostró una profunda conmoción. “Estoy destrozada”, expresó antes de que sus ojos se llenaran de lágrimas. A su lado, su sobrina nieta Ángela, la reconfortó con un abrazo.

Por su parte, Gloria describió la movilización como un momento para "despedirse de su hija" y compartió una reflexión. “Me pregunto si este femicidio hubiera tenido la misma relevancia si el femicida no fuera el hijo de Emerenciano Sena. Ojalá que no”, dijo la mujer.

Cabe recordar que en la tarde de hoy, la madre de Cecilia publicó varias historias en su cuenta de Instagram, donde se mostraban muestras de apoyo, incluyendo a amigos pintando banderas, fotografías y hasta una canción dedicada a su hija.

La mujer, además, realizó un fuerte descargo: “Quiero dejar algo bien en claro: hoy todos los que van, van como vecinos de resistencia. Dejen sus creencias políticas en la casa. Si me van a acompañar, háganlo como vecinos. Invito a todos, no me importa de qué movimiento son. Quiero que me acompañen como madres, padres, hermanos. No quiero que se tiña esto de violencia”, expresó Gloria.

Después, agregó: “Si quiere venir don Coqui (Jorge Capitanich) a acompañarme, bueno lo invito. Venga a acompañarme porque usted también es un vecino de Resistencia y dijo que va a estar con la víctima y la víctima soy yo: me mataron a mi hija así que usted tiene que estar al lado mío. Quiero que acompañen a una mamá que solo quiere despedirse de su hija de una manera pacífica sin romper nada, sin agresiones, sin insultos, sin nada, sin creencias políticas. Vamos a disfrutar de algo artístico, porque Cecilia amaba el arte. Solo quiero ver velas y paz”.

En el punto de encuentro de la marcha, se podían leer numerosos carteles con mensajes similares:“Este Chaco duele”, “Justicia por Cecilia”, “Ceci, que tu sangre inocente no sea en vano... Justicia”. Las velas encendidas, el clamor de justicia y la profunda conmoción se palpaban en el ambiente durante la movilización.

Además, se encontraba presente un grupo de bailarines. “A Ceci le encantaba bailar, ella estaba estudiando danza. Su sueño era ir a bailar al programa de Marcelo Tinelli”, contó su mamá a Infobae.

Una de las participantes espontáneas en la marcha fue Zulema Medina, de 32 años y madre de tres niñas. Sosteniendo una cartulina blanca en alto como un estandarte, se podía leer: “Marcho por Cecilia, por vos, por mí y por todas”, dice la cartulina blanca que levanta como bandera. “Estoy acá porque no me gustaría que esto le pase a mis hijas. Tiene que hacerse ‘Justicia’”, dijo y apuró el paso.

GABRIEL BOBIS - Realizaron una manifestación para pedir justicia por Cecilia Strzyzowski

Aparte de la manifestación, este miércoles se llevaron a cabo una serie de registros ordenados por el sistema judicial luego de que Gustavo Melgarejo, cuidador de la propiedad de los Sena y uno de los siete individuos arrestados por el asesinato de Cecilia, brindara su testimonio.

Anoche, Melgarejo declaró frente a los fiscales: “La vi amordazada en una camioneta”. Después de su testimonio, se emitieron órdenes de registro en una región rural de Puerto Tirol, la localidad donde se encuentra la propiedad del activista Emerenciano Sena. Hasta ahora, según informaron fuentes judiciales confiables a este medio, los resultados han sido negativos.

Melgarejo afirmó haber presenciado la llegada de César Sena y Gustavo Obregón al campo situado en Tres Horquetas en compañía de Cecilia. Esto habría ocurrido el pasado domingo 4 de junio, dos días después de las últimas imágenes conocidas de la joven de 28 años. Según lo expresado por el testigo, “Cecilia estaba amordazada, con vida y en el asiento trasero de una camioneta”, informaron fuentes con acceso al expediente a este medio.

Debido a la importancia de las declaraciones del detenido, desde temprano en la mañana de este miércoles se llevó a cabo un extenso operativo de registro que se extendió hasta las 17:00 horas. Según informó una fuente cercana a la investigación, el objetivo principal era encontrar el cuerpo o los restos de la víctima.

El operativo fue intenso y tuvo una duración de aproximadamente nueve horas. Se llevó a cabo en una zona situada a unos 10 kilómetros de Puerto Tirol y contó con la participación de agentes de la policía de Chaco y expertos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes recorrieron minuciosamente el terreno a pie. Además, se utilizaron dos perros entrenados y una retroexcavadora para explorar áreas donde se sospechaba que se habían realizado movimientos de tierra. Todo esto se llevó a cabo bajo la supervisión del fiscal de Cámara, Jorge Fernando Gómez, quien encabeza la investigación.

A pesar del despliegue realizado, al final del día se confirmó que "los resultados fueron negativos", según la misma fuente, quien además añadió que para el día siguiente, por orden del Juez de Garantías, se planeaban dos operativos de registro adicionales.