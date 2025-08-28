Rescataron especies silvestres en San Pedro de Jujuy y El Piquete

Rescataron especies silvestres en San Pedro y El Piquete

En un trabajo coordinado entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, personal del Comando de Prevención Rural y Ambiental llevó adelante en las últimas horas el rescate de varias especies silvestres en las localidades de San Pedro de Jujuy y El Piquete. Todas ellas quedaron al cuidado del CAFAJU.

Durante el operativo fueron rescatados un tucán, dos búhos y un tejón, ejemplares de la fauna autóctona de la región. Todos ellos fueron trasladados al Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJU), donde especialistas biólogos realizarán estudios clínicos para determinar si es posible su reinserción en el hábitat natural.

Protección legal y concientización Las especies rescatadas se encuentran protegidas por leyes nacionales y provinciales, dado que se consideran en situación de peligro de extinción o vulnerabilidad.

Desde el Gobierno remarcaron la importancia de que la comunidad tome conciencia sobre el cuidado de la fauna autóctona, recordando que estos animales no deben ser tenidos como mascotas ni sustraídos de su entorno natural.

Compromiso con la biodiversidad El protocolo activado en este rescate refleja el compromiso de las autoridades con la preservación de la biodiversidad jujeña. Se trata de un esfuerzo conjunto para garantizar la protección de las especies silvestres y fomentar el respeto hacia el ambiente en toda la provincia.

