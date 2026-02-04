River Plate vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre River Plate y Tigre, por la fecha 4 del Apertura, se jugará el próximo sábado 7 de febrero, a partir de las 20:00 (hora Argentina), en el Estadio Mas Monumental.

Así llegan River Plate y Tigre Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Apertura River Plate viene de un resultado igualado, 0-0, ante Rosario Central.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura Tigre llega con ventaja tras derrotar a Racing Club con un marcador 3 a 1. La visita ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 6 goles y le han convertido 2.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 2 de junio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y fue River Plate quien ganó 3 a 1. Sebastián Zunino es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Apertura Fecha 5: vs Argentinos Juniors: 12 de febrero - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Vélez: 22 de febrero - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Banfield: 26 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Independiente Riv. (M): 2 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Atlético Tucumán: 8 de marzo - 21:15 (hora Argentina) Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Apertura Fecha 5: vs Aldosivi: 12 de febrero - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Central Córdoba (SE): 21 de febrero - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Barracas Central: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Gimnasia: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Rosario Central: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina) Horario River Plate y Tigre, según país Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

© 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

