miércoles 04 de febrero de 2026

4 de febrero de 2026 - 08:15
Liga Profesional

River Plate vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

Palpitamos la previa del choque entre River Plate y Tigre. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Sebastián Zunino.

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre River Plate y Tigre, por la fecha 4 del Apertura, se jugará el próximo sábado 7 de febrero, a partir de las 20:00 (hora Argentina), en el Estadio Mas Monumental.

Así llegan River Plate y Tigre

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Apertura

River Plate viene de un resultado igualado, 0-0, ante Rosario Central.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura

Tigre llega con ventaja tras derrotar a Racing Club con un marcador 3 a 1. La visita ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 6 goles y le han convertido 2.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 2 de junio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y fue River Plate quien ganó 3 a 1.

Sebastián Zunino es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 5: vs Argentinos Juniors: 12 de febrero - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Vélez: 22 de febrero - 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Banfield: 26 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Independiente Riv. (M): 2 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Atlético Tucumán: 8 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 5: vs Aldosivi: 12 de febrero - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Central Córdoba (SE): 21 de febrero - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Barracas Central: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Gimnasia: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Rosario Central: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
Horario River Plate y Tigre, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

