Rosario Central vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 del Clausura

El Canalla y el Pincha chocarán este domingo 23 de noviembre en un duelo mano a mano por un lugar en la Cuartos del Clausura. La cita será en el estadio Gigante de Arroyito, a partir de las 17:30 (hora Argentina).
De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 1 y 4 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 10 de mayo, en Octavos de final del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue Rosario Central quien ganó 2 a 0.
Pablo Dóvalo es el elegido para dirigir el partido.
Los resultados de Rosario Central en partidos del Clausura
- Primera Fase: Rosario Central 1 vs Godoy Cruz 1 (12 de julio)
- Primera Fase: Lanús 0 vs Rosario Central 1 (19 de julio)
- Primera Fase: Rosario Central 0 vs San Martín (SJ) 0 (26 de julio)
- Primera Fase: Atlético Tucumán 0 vs Rosario Central 0 (9 de agosto)
- Primera Fase: Rosario Central 1 vs Dep. Riestra 1 (16 de agosto)
- Primera Fase: Rosario Central 1 vs Newell`s 0 (23 de agosto)
- Primera Fase: Sarmiento 0 vs Rosario Central 1 (24 de octubre)
- Primera Fase: Rosario Central 1 vs Boca Juniors 1 (14 de septiembre)
- Primera Fase: Rosario Central 1 vs Talleres 1 (21 de septiembre)
- Primera Fase: Gimnasia 0 vs Rosario Central 3 (27 de septiembre)
- Primera Fase: Rosario Central 2 vs River Plate 1 (5 de octubre)
- Primera Fase: Vélez 1 vs Rosario Central 2 (11 de octubre)
- Primera Fase: Rosario Central 1 vs Platense 0 (19 de octubre)
- Primera Fase: Instituto 1 vs Rosario Central 3 (31 de octubre)
- Primera Fase: Rosario Central 0 vs San Lorenzo 0 (7 de noviembre)
- Primera Fase: Independiente 1 vs Rosario Central 0 (15 de noviembre)
Los resultados de Estudiantes en partidos del Clausura
- Primera Fase: Unión 1 vs Estudiantes 0 (14 de julio)
- Primera Fase: Estudiantes 2 vs Huracán 1 (21 de julio)
- Primera Fase: Racing Club 0 vs Estudiantes 1 (26 de julio)
- Primera Fase: Estudiantes 2 vs Independiente Riv. (M) 1 (7 de agosto)
- Primera Fase: Banfield 3 vs Estudiantes 2 (17 de agosto)
- Primera Fase: Estudiantes 1 vs Aldosivi 0 (25 de agosto)
- Primera Fase: Central Córdoba (SE) 2 vs Estudiantes 0 (30 de agosto)
- Primera Fase: Estudiantes 1 vs River Plate 2 (13 de septiembre)
- Primera Fase: Estudiantes 1 vs Defensa y Justicia 0 (22 de septiembre)
- Primera Fase: Newell`s 1 vs Estudiantes 1 (30 de septiembre)
- Primera Fase: Estudiantes 1 vs Barracas Central 1 (5 de octubre)
- Primera Fase: Belgrano 1 vs Estudiantes 1 (11 de octubre)
- Primera Fase: Estudiantes 2 vs Gimnasia 0 (19 de octubre)
- Primera Fase: Estudiantes 1 vs Boca Juniors 2 (2 de noviembre)
- Primera Fase: Tigre 1 vs Estudiantes 0 (9 de noviembre)
- Primera Fase: Estudiantes 1 vs Argentinos Juniors 2 (16 de noviembre)
Horario Rosario Central y Estudiantes, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
- Colombia y Perú: 15:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
- Venezuela: 16:30 horas
