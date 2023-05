Descubrieron el mecanismo de autocuración del páncreas

Las afecciones que afectan al páncreas, incluyendo la pancreatitis , son de naturaleza compleja debido a que no tienen una causa única identificable. Esto significa que no hay tratamientos específicos disponibles en la medicina convencional para tratar estas enfermedades. Sin embargo, en un alto porcentaje de casos (aproximadamente el 85%), el propio órgano puede curarse a sí mismo en un período de 10 días.

Vaccaro, quien ejerce como directora del Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular “Prof. Alberto Boveris” (IBIMOL) de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires e investigadora superior del CONICET, aportó: “Si la enfermedad no es severa, el órgano vuelve a la normalidad en el período de una semana a diez días. Las enzimas ya no están activadas y el páncreas ya está recuperado. Sin embargo, no se conoce totalmente cuáles son los mecanismos que usa el páncreas para curarse a sí mismo”.