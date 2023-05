Día Mundial de la Esclerosis Múltiple

La esclerosis múltiple es causada por un ataque que se genera por parte del propio sistema inmunitario, el cual se encarga de combatir las infecciones, en el sistema nervioso central. Esto ocurre dado a que confunde la mielina con un cuerpo extraño y la ataca, generando una inflamación que provoca un daño en la misma. La mielina es una sustancia grasa que aísla los nervios, se encarga de que los mismos transmitan impulsos nerviosos rápidamente y que los movimientos puedan realizarse de forma correcta. Por lo cual, producto de esta inflamación, se generan zonas o placas de desmielinización y, cuando el daño es crónico, se trata de una neurodegeneración.

image.png

No se conoce aún con exactitud cuál es la causa, pero los profesionales indican que puede deberse a diferentes factores: genéticos, inmunológicos y ambientales. Actualmente, existen tanto tratamientos farmacológicos como no farmacológicos, que pueden ayudar a modificar el curso de la enfermedad.

Síntomas

Debilidad muscular.

Alteraciones de la vista.

Sensación de hormigueo, picazón, pinchazos o entumecimiento.

Problemas de memoria y pensamiento.

Problemas de coordinación y equilibrio.

Fatiga.

No se conocen las causas de esta enfermedad, aunque no tiene cura, no es hereditaria ni es mortal, los síntomas de la esclerosis múltiple se pueden controlar o hacer que el proceso sea más lento. Las personas con esclerosis múltiple pueden sufrir síntomas muy diversos, por ello es conocida como la enfermedad de las mil caras.

Cada paciente puede experimentar síntomas distintos a otros pacientes que padecen la misma enfermedad, por ello es tan difícil de diagnosticar. De hecho, el diagnóstico se hace por descarte de otras enfermedades. Por eso es importante conocer sus testimonios, de voz de quienes la padecen.

image.png

En la actualidad se cuenta con un amplio espectro terapéutico farmacológico para modificar la evolución de la enfermedad. En paralelo, existen medicaciones que se utilizan para mejorar los síntomas. Sin embargo, sin duda alguna, lo más importante es el trabajo de un equipo multidisciplinario, que puede incluir a profesionales tales como: fisiatras, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, asistentes sociales, abogados y todas las especialidades médicas, para permitir que los pacientes puedan desarrollarse sin inconvenientes en su vida diaria social, recreativa, educativa y laboral.