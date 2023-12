Disfagia: el trastorno que afecta entre el 8 y 12% del mundo

Distintos orígenes de la disfagia

“La disfagia puede originarse por distintas patologías y en distintas etapas de la vida, pero siempre cualquier alteración de la deglución tiene un grave efecto en la calidad de vida de las personas y de su familia al ser la alimentación una función vital básica que tiene también un sentido social, porque implica compartir”, dijo a Télam la presidenta de la Asociación Argentina de Disfagia (AAD), Valeria Ton.

Las afecciones relacionadas con la disfagia incluyen enfermedades neurodegenerativas como el mal de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y la esclerosis múltiple. Además, puede surgir como consecuencia de lesiones cerebrales traumáticas o de enfermedades que afectan la cabeza y el cuello, como el cáncer.

Asimismo, podría manifestarse como una consecuencia secundaria después de un lapso de “intubación traqueal, traqueotomía o asistencia con ventilación mecánica o por un periodo de terapia intensiva que le generó una debilidad generalizada”, aunque también se presenta en “niños prematuros que necesitan más tiempo para el neurodesarrollo”.

La experta detalló que la disfagia puede surgir de manera repentina, y la capacidad de deglución puede restaurarse mediante procesos de rehabilitación, o bien, de forma crónica “por alguna patología neurodegenerativa, por ejemplo, que empiece con algún síntoma y esto se vaya agravando a lo largo del tiempo”.

“Lo bueno es que esto tiene tratamiento”, sumó esta especialsita en fonoaudiología y jefa del Servicio de Fonoaudiología Clínica en la Clínica de Internación Aguda en Rehabilitación y Cirugía (Ciarec).

En contraposición, el líder del área de neurogastroenterología en el Hospital de Clínicas, Jorge Olmos, afirmó que la disfagia puede manifestarse en conexión con alimentos sólidos, líquidos o ambas modalidades, “y se clasifica en dos grandes grupos: la orofaríngea y la disfagia esofágica”.

El experto aclaró que se hace referencia a disfagia alta o orofaríngea cuando la obstrucción o impedimento se manifiesta al inicio del acto de tragar, ubicándose entre la garganta y el esófago. Esto ocurre como resultado de alguna disfunción neurológica, pero también puede ser consecuencia de alguna anomalía estructural, como la presencia de un tumor.

“Y después está la disfagia esofágica que responde a una alteración en el esófago que puede ser orgánica -es decir que hay algún tumor, un divertículo o una gran inflamación que puede producir esa dificultad en el trago- o puede ser un trastorno funcional, y los más importantes son los de la motilidad esofágica”, dijo.

La disfagia orofaríngea se manifiesta con síntomas tales como atragantamiento, arcadas o tos al intentar deglutir, además de la sensación de que los alimentos o líquidos descienden por las vías respiratorias (tráquea) o ascienden por la nariz. Por otro lado, la disfagia esofágica genera la percepción de que los alimentos se adhieren o quedan bloqueados en la parte inferior de la garganta o en el pecho después de haber iniciado el acto de tragar.

Como resultado de la complicación para ingerir alimentos, tres de cada cuatro pacientes diagnosticados con disfagia experimentaron episodios de deshidratación, y la mitad de ellos enfrenta situaciones de malnutrición, con una disminución de hasta el 50% en la ingesta de proteínas y un 30% en las calorías. Una de las complicaciones más severas asociadas es la neumonía por aspiración, que puede tener consecuencias fatales.

En cambio, alrededor del 80% de los individuos afectados por neuropatologías como ELA, demencia y Parkinson experimentan disfagia, siendo más común entre los adultos mayores institucionalizados, donde aproximadamente el 60% presenta este trastorno de la deglución.

Ton explicó que las intervenciones terapéuticas pueden ser tanto de rehabilitación como de compensación, y la elección entre una u otra, o incluso la combinación de ambas, depende de la situación clínica específica.

“Desde el punto de vista de la rehabilitación se intenta restituir una función a través de diferentes técnicas de ejercitación, como por ejemplo la estimulación neuromuscular”, señaló.

“Y después existen técnicas compensatorias para disminuir la sintomatología, como por ejemplo modificar las texturas de los alimentos o espesarlos, emplear utensilios facilitadores como sorbetes y vasos con escotadura o estrategias posturales como la adaptación de sillas ortopédicas”, subrayó.

En su intervención, la licenciada en Nutrición y expresidenta de la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas (Aadynd), Silvia Jereb, detalló que en caso de que se presenten nuevamente los síntomas de la disfagia, ocasiona “ansiedad y nerviosismo a la hora de sentarse a comer o de pensar en hacerlo, tanto en el paciente como en su la familia”.

“Se corre el riesgo de caer en un círculo vicioso de miedo, de angustia, de que, si como, toso y me ahogo, por eso no como, pero tengo que comer para no desnutrirme y para que los músculos que intervienen en la deglución no se vuelvan más débiles y entonces comer me cueste el doble”, sostuvo a Télam Jereb, quien además es y gerente científica de Nutricia Bagó.

“Ante esto, las familias muchas veces le empiezan a ser modificaciones propias de la consistencia de los alimentos, pero con el costo de empezar a perder calorías, calidad y variedad de nutrientes”, agregó.

Continuando con la explicación, mediante la intervención profesional multidisciplinaria, el objetivo es asegurar que la deglución sea segura, es decir, sin ningún paso del bolo alimenticio hacia los pulmones, al mismo tiempo que sea nutricionalmente apropiada. Para lograrlo, se recurre a diversas estrategias, ya sea en cuanto a utensilios, ajustes posturales o la incorporación de espesantes.

“Cuando se le hace una videodeglución a una persona con disfagia, el fonoaudiólogo indica el grado de consistencia o de viscosidad de los de los alimentos que el paciente puede consumir. Entonces ahí yo como nutricionista digo: ‘tengo que cubrir tanta cantidad de calorías, tanta cantidad de proteínas, vitaminas y minerales, pero lo tengo que hacer con este tipo de consistencia porque el paciente tiene este grado de dificultad’”, remarcó.

“Entonces frente a eso yo uso distintas herramientas: una es el uso de espesante que permite que el bolo alimenticio sea cohesivo y ninguna partícula pase a los pulmones”, agregó.

Pero como además, “mientras menos cambios de color, sabor y aroma sufran las preparaciones respecto de sus versiones originales, y cuanto mejor se presenten los platos, mayor será la ingesta”, se puede optar por espesantes a base de gomas, que permite mantener las características originales de las preparaciones.