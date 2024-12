El desayuno para hacer en 5 minutos y aconsejan desde Harvard

Monique Tello, experta en nutrición y dietética afiliada a la Universidad de Harvard, detalla en un artículo publicado en Harvard Health Publishing que una dieta equilibrada se fundamenta en el consumo de frutas, vegetales, cereales integrales no procesados, además de incluir proteínas y grasas saludables.

El desayuno tras las horas de ayuno es fundamental para proporcionar al organismo la energía y los nutrientes necesarios para hacer frente a todas las actividades.

“Esto no es una tendencia, no es una opinión hippie. La evidencia es abrumadora. Y me encanta el tocino, pero lo trato con respeto porque puede causar un gran daño al cuerpo humano si se come con frecuencia”, matiza.

Cómo es su desayuno

“Soy una mamá trabajadora. Cojo el tren para ir al trabajo. Necesito algo rápido, fácil y transportable. Además, tiene que ser económico y debe retenerme durante varias horas”, explica la experta, que sabe que para muchos preparar el desayuno es una lucha contra reloj.

Por ello, sugiere una opción práctica y económica. Su elección consiste en preparar un recipiente, como un bol o un táper, donde combina fruta congelada, como bayas, que resultan más baratas que las frescas y tienen una mayor durabilidad; frutos secos, semillas o cereales; y un yogur, preferiblemente natural o con bajo contenido de azúcar.

“Ya sea la noche anterior o el día del trabajo, tome un recipiente de plástico que pueda contener al menos algunas tazas y llénelo con la fruta congelada, amontonada en la parte superior (la mía tiene capacidad para 3.5 tazas). Descongélalo en el microondas (el mío tarda unos 3 minutos). Ponle una tapa. Échalo en tu recipiente junto con una bolsita de nueces y / o semillas y / o granos (me gustan los anacardos) y el yogur”, cuenta.

La especialista en nutrición señala que este desayuno es una elección muy adecuada.

Por qué se trata de un desayuno saludable

La especialista en nutrición señala que este desayuno es una elección muy adecuada, ya que la fruta no se limita a ser un simple adorno o una pequeña cantidad simbólica, sino que conforma el componente principal de esta primera comida del día.

“Hay fibra en la fruta y azúcares vegetales en su forma natural, sin mencionar la grasa saludable en las nueces y las proteínas en el yogur”, detalla.

Para un adulto, la ingesta calórica diaria sugerida es de aproximadamente 2.500 calorías.

Un yogur con bajo contenido de azúcar contribuye a prolongar la sensación de estar satisfecho por un periodo más extenso. “No tendremos el pico de insulina que desencadena los retortijones de hambre (a diferencia de cuando comemos carbohidratos procesados)”, explica.