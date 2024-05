El motivo por el que "necesitamos" algo dulce después de comer

"Desde chicos, nos acostumbran a que el último componente del menú habitual, es un alimento dulce", dice la experta.

Además, se suma la inclinación innata que la mayoría de individuos tienen hacia lo dulce. Por lo tanto, lo cultural se fusiona con lo biológico y se fortalece mutuamente. Si nos encontráramos en Francia, probablemente no podríamos finalizar el día sin un poco de queso en nuestro sistema. No obstante, dado que "algo dulce" no siempre implica consumir una torta calórica, Katz ofrece algunas opciones alternativas.

Se aconseja incluir las frutas en la comida.

3 estrategias para comer algo dulce pero saludable

Una alternativa es integrar frutas en las comidas. Puedes preparar una ensalada con combinaciones como manzana y apio, o incluir hojas verdes y peras, o incluso mezclar cebollas con naranjas. Otra opción es acompañar carnes como cerdo o pollo con frutas asadas.

Se recomienda elaborar postres con yogurt o servir frutas después de la comida.

También puedes optar por postres elaborados con yogurt o servir frutas como opción después de la comida.

como opción después de la comida. Es recomendable separar el consumo de dulces del plato principal, o incluso ingerirlos antes del almuerzo o cena. El objetivo es permitir que los hábitos naturales se mantengan sin fomentar el descontrol en aquellos que luchan por controlar su ingesta.

