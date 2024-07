¿Qué es el espectro cognitivo? los signos de su deterioro

Recientemente, los investigadores solían creer que existían límites definidos entre el funcionamiento cognitivo habitual y el que se considera afectado . Pensaban que las personas encajaban en una de dos categorías : o no presentaban alteraciones relacionadas con enfermedades en el cerebro, o experimentaban modificaciones que conducían a un declive en la capacidad cognitiva .

Igualmente relevante, los especialistas han descubierto que los cambios cerebrales pueden comenzar mucho antes de que se manifiesten síntomas visibles. En resumen, la salud mental no puede ser descrita de manera estricta como “esto o aquello” y no se limita a un estado normal o anormal . Estos hallazgos han llevado a los científicos a revisar sus enfoques.

Ahora, los especialistas comprenden que es más preciso definir el estado cognitivo de una persona en términos de un rango amplio y continuo, conocido como espectro. En uno de los extremos del espectro se encuentra la función cognitiva normal, donde las capacidades mentales permanecen intactas. En el otro extremo, está la demencia, un estado en el que la enfermedad ha afectado severamente las habilidades cognitivas.

Entre estos dos puntos existen numerosos niveles. En estos niveles intermedios, la forma en que una persona piensa y aprende puede variar desde normal hasta deficiente. Por ejemplo, algunos individuos pueden enfrentar problemas de memoria, pero estas dificultades no son lo suficientemente graves como para afectar su vida diaria. Aunque las pruebas pueden mostrar cierto grado de deterioro cognitivo, no cumplen con los criterios para ser diagnosticados con demencia.

Estas personas podrían experimentar deterioro cognitivo leve, una condición que, aunque no alcanza la gravedad de la demencia, es más preocupante que los cambios de memoria normales relacionados con el envejecimiento. Se sitúa en un punto intermedio dentro del espectro cognitivo.

Las personas que experimentan un envejecimiento típico pueden tener problemas menores de memoria.

El gráfico de líneas incluido en este artículo destaca la influencia primordial de la edad en el espectro cognitivo. Con el paso del tiempo, el riesgo de desarrollar trastornos que impactan el cerebro y su funcionamiento aumenta considerablemente.

La línea superior del gráfico representa el envejecimiento normal. Estas personas presentan cierto grado de deterioro cognitivo a medida que envejecen. Diversos factores pueden afectar la cognición, como enfermedades, lesiones, traumas, predisposición genética, abuso de sustancias y el desgaste general. En ciertos casos, los problemas cognitivos pueden ser tratables, como un trastorno metabólico asociado con niveles extremadamente bajos de vitamina B-12.

El grado de deterioro cognitivo con el envejecimiento varía entre individuos. Algunas personas pueden volverse ligeramente más olvidadizas sin experimentar otros síntomas, mientras que otras podrían tener dificultades para recordar nombres o extraviar objetos ocasionalmente. A pesar de una ligera disminución en la función cognitiva, aquellos que envejecen de manera “típica” aún pueden mantener un buen funcionamiento en su vida diaria.

Un reducido grupo de individuos, muchos de los cuales han gozado de excelente salud y una buena predisposición genética, ejemplifica lo que se podría considerar un envejecimiento ideal. Estos son aquellos que siguen experimentando una cognición robusta a medida que avanzan en edad, abarcando aspectos como la memoria, el razonamiento, el juicio, la concentración, la habilidad para el análisis, la toma de decisiones y el uso del lenguaje.

La pérdida de memoria y la agnosia son síntomas comunes de demencia.

La línea inferior del gráfico ilustra el envejecimiento anómalo, donde el deterioro cognitivo progresa con cada año. Este proceso suele ser lento, aunque en algunos casos puede ser marcado. Por otro lado, la línea del medio refleja un deterioro en el pensamiento y la memoria que avanza de manera más gradual comparado con el envejecimiento anómalo.

Los síntomas relacionados con el deterioro cognitivo frecuentemente emergen en personas que tienen entre 70 y 80 años. Diversas patologías pueden inducir deterioro cognitivo en etapas avanzadas de la vida, pero la enfermedad de Alzheimer es la más prevalente. Estos cambios no se manifiestan de manera abrupta. Los investigadores han descubierto que las alteraciones cognitivas vinculadas a la enfermedad de Alzheimer y otras condiciones cerebrales inician mucho antes de que los primeros síntomas sean evidentes.

Un ejemplo de envejecimiento atípico

A los 75 años, Frank se siente satisfecho al decir que la casa en la que ha residido durante las últimas cuatro décadas es una que él mismo construyó. Aunque su esposa falleció hace tiempo, él se siente autosuficiente y no solicita mucha asistencia a familiares o amigos.

Durante muchos años, a Frank le encantaba trabajar en su taller, arreglando autos, cortadoras de césped, electrodomésticos, y prácticamente cualquier aparato con motor que necesitara reparación. Casi a diario, pasaba por un restaurante local para tomar café y charlar con otros frecuentadores. Los fines de semana, disfrutaba de las visitas de sus nietos.

La demencia, causada por diversas enfermedades, es un término general que se refiere a síntomas cognitivos que interfieren con la vida diaria, afectando la memoria.

Sin embargo, hace unos meses, la gente comenzó a notar cambios en el comportamiento de Frank. Ahora, frecuentemente pierde sus llaves, herramientas, gafas, alimentos y cualquier otro objeto que lleva consigo. En varias ocasiones, ha ido al restaurante, solo para confundirse y regresar a casa. Volver a su hogar también se ha vuelto una dificultad. Frank parece incapaz de completar proyectos; empieza algo y luego lo olvida. Según uno de sus nietos, recientemente ha afirmado haber conversado con su esposa.

Los familiares están inquietos por las alteraciones que están impactando la cognición de Frank, su habilidad para razonar, tomar decisiones y recordar. Además, observan que parece estar más deprimido, ansioso y irritable en comparación con antes. Temen que la causa de estos problemas pueda deteriorarse aún más con el tiempo.

Cómo se ve el envejecimiento anormal

La retención de habilidades cognitivas durante el envejecimiento varía considerablemente entre individuos. Mientras que algunas personas comienzan a enfrentar dificultades con la memoria en sus 50s, otras mantienen una memoria sólida hasta bien entrados los 90 años, con razonamiento y juicio igualmente agudos. Los cambios que experimentan no parecen afectar su vida diaria, y su cognición permanece estable. Esto forma parte del envejecimiento normal.

Sin embargo, no todos tienen esta experiencia. Algunos, especialmente después de los 65 años, atraviesan un deterioro constante en diversas áreas de la cognición. Empiezan a tener dificultades para procesar información, particularmente la nueva. Los problemas de memoria y episodios de confusión son comunes. Experimentan dificultades para pensar de manera abstracta, concentrarse, comunicar ideas de forma clara y trabajar con números. Algunos también muestran cambios en su personalidad, tienen problemas para manejar sus emociones y pueden volverse paranoicos o aislados.

Los científicos ahora entienden que la cognición no se divide en categorías estrictas de normal o deteriorada, sino que se distribuye en un espectro amplio.

Aunque estos signos y síntomas frecuentemente se vinculan con el envejecimiento, no forman parte del envejecimiento normal. Representan indicios de un envejecimiento anómalo. Algunos de los cambios que experimenta Frank son inusuales y es improbable que sean únicamente consecuencia del envejecimiento. No todos los adultos mayores presentan el tipo o grado de deterioro que parece afectar a Frank.

Es muy probable que los cambios cerebrales asociados con enfermedades estén provocando los síntomas de Frank. Estos cambios podrían haber comenzado muchos años antes de que se observara alguna alteración en su personalidad y comportamiento. A medida que la enfermedad avanza, los síntomas pueden intensificarse y la cognición de Frank continuará en declive.

Tipos de cognición y deterioro funcional

La demencia no constituye una enfermedad en sí misma, sino que se vincula con diversas patologías. Este término genérico engloba un conjunto de síntomas cognitivos que afectan la capacidad de una persona para desempeñarse en su vida diaria. La demencia puede influir en aspectos como el comportamiento, la toma de decisiones, la memoria, el lenguaje, así como en habilidades visuales o espaciales y en la atención. Generalmente, varias de estas funciones están comprometidas, aunque algunas pueden estar más deterioradas que otras.

La enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia, aunque existen otras posibles causas. Cada tipo de demencia presenta características distintas que provocan síntomas específicos, y la forma en que cada persona experimenta la demencia puede variar considerablemente.

A continuación, se presentan explicaciones sencillas de los síntomas más frecuentes de la demencia, que suelen estar asociados principalmente con la demencia provocada por la enfermedad de Alzheimer.

El deterioro cognitivo se manifiesta de manera gradual y progresiva, con la edad como un factor principal.

Pérdida de memoria y problemas para reconocer objetos familiares

La pérdida de memoria es el indicador más frecuente que conduce al diagnóstico de demencia. Este síntoma de deterioro cognitivo se manifiesta como la incapacidad para recordar eventos anteriores, ya sea de manera parcial o total. Los problemas con la memoria reciente a menudo son los primeros y más evidentes signos de este deterioro.

Otro signo es la incapacidad para identificar objetos conocidos. Este fenómeno se denomina agnosia, que implica no poder reconocer o distinguir objetos a pesar de ser capaces de verlos, escucharlos y tocarlos.

La agnosia tiende a aparecer en etapas más avanzadas de la enfermedad en comparación con otros síntomas de la demencia, aunque en ocasiones raras puede manifestarse al principio. A medida que la demencia avanza, este signo puede dificultar que las personas reconozcan a sus hijos, parejas, cónyuges o amigos íntimos. Incluso pueden llegar a negar la existencia de la enfermedad, lo cual se conoce como anosognosia.

Déficit de atención

La falta de concentración impide enfocar la atención en la información verbal o en las actividades que se deben completar. Esto puede causar que una persona se sienta distraída y desorganizada.

La desorientación y la dificultad para desplazarse son manifestaciones de deterioro visuoespacial. Este tipo de deterioro puede llegar a causar problemas al estimar la altura de un escalón o la distancia alrededor de un obstáculo en una ruta.

A pesar de los pequeños lapsos de memoria que son normales con la edad, no deberían considerarse como signos inminentes de demencia.

Dificultades para gestionar el tiempo y el esfuerzo

Estos signos pueden complicar la organización, la priorización y el pensamiento abstracto. La habilidad para tomar decisiones y ejecutarlas se denomina funcionamiento ejecutivo. Actividades como manejar el dinero, escribir un informe, planificar unas vacaciones familiares o coordinar una cena pueden volverse excesivamente desafiantes.

Dificultades con el uso del lenguaje

Las dificultades lingüísticas pueden manifestarse en problemas para recordar nombres de personas, lugares y objetos conocidos. En las fases más avanzadas, el discurso a menudo se vuelve incoherente, repetitivo y lleno de términos vagos como "cosa" y "eso". Para alguien con este déficit, comprender tanto el lenguaje hablado como el escrito puede resultar complicado.

Actualmente, Frank parece no ser consciente de que tiene algún tipo de problema. No está preocupado porque no percibe fallos en su memoria ni en su comportamiento. Sin embargo, los síntomas están afectando su capacidad para llevar a cabo las tareas diarias. Los familiares empiezan a cuestionar si Frank podría estar enfrentando una condición médica grave y si aún es apropiado que viva de manera independiente.

La acción más adecuada que la familia podría tomar sería coordinar una consulta para Frank con su médico o con un especialista en trastornos cognitivos, como un neurólogo, geriatra o psiquiatra geriátrico.

A medida que las personas envejecen, algunos factores como enfermedades, lesiones, genética y abuso de sustancias pueden afectar la cognición.

¿Qué se considera “normal”? Cuando hablamos de funciones cognitivas como pensamiento, percepción, memoria, resolución de problemas y toma de decisiones, es común preguntarse qué cambios son habituales y cuáles deberían generar preocupación. La respuesta no es tan clara como podría parecer, y esto se debe en parte a la complejidad del tema.

Por ejemplo, imagina a una mujer de más de 90 años con una notable agudeza mental. Ella sigue viviendo en su hogar, usa pocos medicamentos, pasea a su perro a diario y mantiene encuentros regulares con sus amigos. Existen personas así. ¿Es esta mujer un ejemplo de lo que se considera “normal”? En términos de la proporción real de personas que envejecen de esta forma, puede que no sea lo común. En su lugar, los expertos denominan esto envejecimiento exitoso o envejecimiento óptimo, el tipo de envejecimiento que la mayoría de las personas desearía alcanzar.

El envejecimiento normal puede variar considerablemente. Además de problemas comunes como la reducción de la densidad ósea y la pérdida de audición o visión asociada con la edad, muchas personas experimentan olvidos leves como una parte habitual del proceso de envejecimiento. Aunque el envejecimiento puede traer consigo cambios que resulten incómodos y frustrantes, estos no deben impedir una vida activa e independiente.

El déficit de atención y las dificultades visuoespaciales son otros síntomas del deterioro cognitivo, que afectan la concentración y la capacidad de moverse y juzgar distancias.

El reto al definir lo que es “normal” radica en distinguir entre los aspectos del envejecimiento común y los cambios inusuales que podrían indicar demencia o enfermedad de Alzheimer. Identificar un trastorno en sus primeras fases es crucial para que los científicos puedan intervenir cuando la enfermedad sea más manejable.

Paralelamente, los investigadores están explorando el concepto de envejecimiento óptimo y cómo se puede fomentar la salud a lo largo de la vida. Ambos enfoques pueden ofrecer información útil sobre la prevención del deterioro cognitivo y el tratamiento de la demencia. Lo más relevante a tener en cuenta es que la demencia no forma parte del envejecimiento normal.

Es crucial reconocer que breves lapsos de memoria son comunes en la mayoría de las personas a medida que envejecen. Estos episodios no necesariamente indican que la demencia esté cerca. Aunque cualquier persona mayor podría desarrollar algún tipo de demencia, no se debe considerar que la demencia es una parte habitual del proceso de envejecimiento.

La cognición de una persona puede variar entre la función normal y la demencia con muchos niveles como el deterioro cognitivo leve.

En ocasiones, los adultos mayores que se sienten solos, estresados o aburridos pueden manifestar signos y síntomas similares a los de la demencia. Por ejemplo, enfrentar un trauma emocional o la pérdida de un ser querido puede llevar a cambios drásticos en su personalidad y conducta. Solo un médico calificado que pueda evaluar cuidadosamente los síntomas y la historia familiar de la persona puede determinar si estos signos están relacionados con la demencia.

En los próximos contenidos, abordaremos el deterioro cognitivo leve y la enfermedad de Alzheimer, incluyendo aspectos como el diagnóstico y tratamiento del Alzheimer. También exploraremos las medidas que puedes tomar para gestionar los factores de riesgo y preservar la salud cerebral.

Un estudio poblacional que siguió a adultos cerca de los 77 años durante un periodo de cuatro años reveló que aproximadamente una quinta parte desarrollará deterioro cognitivo leve o demencia.

El funcionamiento ejecutivo se ve afectado en personas con demencia, dificultando la organización y la gestión de tareas.

Es fundamental considerar que la salud cognitiva no suele ser un estado absoluto de buena o mala. En lugar de eso, como se explicó en este artículo, la salud cognitiva representa un espectro, y la demencia, que puede tener diversas causas, es un componente de ese espectro.

Frecuentemente, la demencia de una persona es provocada por más de una enfermedad. Por ejemplo, aquellos con enfermedad de Alzheimer a menudo también presentan deterioro cognitivo vascular, enfermedad de cuerpos de Lewy, y en ocasiones, ambas condiciones. Esta mezcla de causas es más común a medida que las personas envejecen.

