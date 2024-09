¿Qué significa soñar con tu ex?

Soñar con tu ex puede tener muchos significados dependiendo del contexto, así que no te alarmes. Las 7 respuestas más frecuentes.

Soñar con tu ex pareja no siempre significa que los eches de menos o extrañes.

Para resolver las dudas que se suelen presentar tras soñar algo que no esperábamos, solemos recurrir a Google, pues creemos que tiene la respuesta para todo. Sin embargo, esta herramienta muchas veces nos genera más ansiedad porque no encontramos la contestación que buscábamos. Por esta razón, hemos recurrido a estudios y diferentes expertos para que expliquen las diversas razones que pueden existir al hecho de haber soñado con nuestra expareja, ex esposo o el “papá o mamá de los chicos”

Soñar con mi ex Cuando una persona marca nuestra vida puede ocurrir que en algún momento sueñes con esa persona. ¿Por qué sueño con mi ex?

Soñar con tu ex no significa que le eches de menos

La Universidad de Harvard reveló en una investigación sobre el significado de los sueños que soñar con una persona en particular, por ejemplo tu ex, no quiere decir que le eches de menos. En este sentido, Deirdre Barrett, profesora de Psicología en la citada institución y miembro del Comité del Sueño, señaló que existen múltiples factores que pueden desencadenar este sueño. Igualmente, indica que no tiene que ver con un posible interés romántico hacia esa persona. Dicho de otra manera, no significa que eches de menos hacer planes de pareja, o que sigas enamorada de esa persona; así que respirá tranquila o tranquilo.

Soñar con tu ex pareja Soñar con tu ex pareja no siempre significa que los eches de menos o extrañes.

¿Soñar con un ex quiere decir que rompa con mi pareja actual?

Los expertos de Chile Psicólogos explican que soñar con una expareja puede deberse a que el cerebro haya recibido un estímulo que tiene asociado a esta persona. Algo tan simple como sentir el perfume, o ver un objeto, una situación similar a la que hayas vivido con dicha pareja, te puede hacer soñar con esta persona.

Recuerda que más allá de ser tu expareja, tu cerebro la entiende también como una persona común; como todas las que recuerdas.

¿Qué significa soñar que tengo relaciones con mi ex?

Según los psicólogos de Psicología Online, si has soñado que mantienes relaciones sexuales con tu ex, es que echas de menos tener intimidad con esa persona. "Una parte de ti busca consumar este deseo", indican en esta web. Por otro lado, recalcan que si este sueño es recurrente y tienes pareja, quiere decir que tú inconsciente busca satisfacer algo que te falta en la actualidad.

Soñar con tu ex Soñar con tu ex pareja con su nueva pareja representaría los miedos y celos que sientes por su vida sentimental actual.

Necesidad de cambio, uno de los significados de soñar con un ex

Los psicólogos también afirman que soñar con un ex simboliza una necesidad de cambio urgente. Esta situación ocurre sobre todo cuando ha pasado poco tiempo desde la ruptura. Y es que en esos momentos el inconsciente se encuentra en un período de adaptación en el que tiene que acostumbrarse a vivir sin dicha persona. En definitiva, tendrás que transformar tu rutina y costumbres para aprender a estar sola en el sentido romántico. Puedes empezar por hacer ejercicio, leer un libro o ver una serie que te encante. Así romperás la monotonía que habíais creado.

¿Por qué sueño que mi ex está con otra persona?

Soñar que una expareja tiene otra relación tiene que ver con los sentimientos que todavía guardas. "Existe un lazo inconsciente de unión entre esa persona y tú, por lo que los miedos e inseguridades siguen latentes en el subconsciente a pesar de que la pareja no sigue junta", cuentan los psicólogos de Siquia.

Soñar con un ex puede significar que vives momentos similares con tu pareja actual

"Una posibilidad algo más remota puede ser también que tu subconsciente interprete que existe una similitud entre las situaciones que vives con tu pareja actual y las que vivías con tu expareja", expresan desde Chile Psicólogos.

¿Qué significa soñar que vuelvo con mi ex?

Soñar que vuelves con tu expareja podría significar que le sigues queriendo y quieres remontar la relación. "Suele ser señal de un deseo oculto que tenemos de volver con él o con ella, pero como eso no ocurre en el mundo real, nuestra mente crea escenarios para que se lleve a cabo aquello que anhelamos", declaran en Psicología Online. Y, por si fuera poco, esto puede dejarte una sensación buena o puede convertirse en una pesadilla que no te permita dormir bien.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.