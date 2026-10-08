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8 de octubre de 2026 - 12:10
Liga Profesional

San Lorenzo vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Te contamos la previa del duelo San Lorenzo vs Dep. Riestra, que se enfrentarán en el Nuevo Gasómetro el próximo domingo 11 de octubre a las 14:45 (hora Argentina). Bruno Amiconi será el árbitro del partido.

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San Lorenzo vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura se jugará el próximo domingo 11 de octubre a las 14:45 (hora Argentina).

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Así llegan San Lorenzo y Dep. Riestra

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura

San Lorenzo no quiere lamentar otra caída: 0 a 3 finalizó su partido frente a Defensa y Justicia. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 2 y 1 fue empate. Pudo marcar 2 goles y ha recibido 7.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura

Dep. Riestra sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Central Córdoba (SE). En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 derrota y 3 empates. Ha convertido 3 goles y ha recibido 6 en contra.

Las últimas 4 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 25 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y firmaron un empate en 1.

El árbitro designado para el encuentro es Bruno Amiconi.


Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Estudiantes: 18 de octubre - 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Newell`s: 24 de octubre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Vélez: 31 de octubre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Unión: 19 de octubre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Instituto: 26 de octubre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Talleres: 31 de octubre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
Horario San Lorenzo y Dep. Riestra, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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