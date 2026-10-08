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8 de octubre de 2026 - 09:47
Jujuy.

Cinco días sin clases en las secundarias de Jujuy: cuáles son los motivos

Los estudiantes de Nivel Secundario tendrán cinco días consecutivos sin actividad escolar, entre el sábado 10 y el miércoles 14 de octubre.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
aulas vacias

Los estudiantes de Nivel Secundario de Jujuy tendrán cinco días consecutivos sin clases, desde el sábado 10 hasta el miércoles 14 de octubre. La interrupción de las actividades escolares se debe a la combinación del fin de semana, el feriado nacional del lunes 12 y las mesas de exámenes previstas para el martes 13 y miércoles 14.

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De acuerdo con el calendario escolar 2026, durante esas dos últimas jornadas se desarrollará una nueva instancia de exámenes, que contempla la suspensión de clases para los estudiantes del nivel.

De esta manera, las actividades escolares se retomarán con normalidad el jueves 15 de octubre.

Por qué habrá cinco días sin clases en las secundarias de Jujuy

La suspensión de las actividades se extenderá durante cinco días consecutivos, aunque responde a diferentes motivos:

  • Sábado 10 y domingo 11 de octubre: fin de semana, sin actividad escolar habitual.

  • Lunes 12 de octubre: feriado nacional.

  • Martes 13 de octubre: mesas de exámenes con suspensión de clases en Nivel Secundario.

  • Miércoles 14 de octubre: segunda jornada de exámenes, también con suspensión de clases.

Es importante aclarar que los días 13 y 14 no son feriados, sino jornadas destinadas a las mesas de exámenes, según lo establecido en el calendario escolar. Por lo tanto, los estudiantes que no deban presentarse a rendir tendrán su último día habitual de clases el viernes 9 de octubre y regresarán a las aulas el jueves 15.

Calendario escolar 2026: las próximas fechas importantes

Además de las mesas de exámenes de octubre, el calendario escolar de Jujuy establece otras fechas importantes para lo que resta del ciclo lectivo.

  • 13 y 14 de octubre: instancia de exámenes con suspensión de clases en Nivel Secundario.

  • 11 de noviembre: tercera jornada institucional.

  • 18 de diciembre: finalización del ciclo lectivo 2026.

De esta manera, tras los cinco días consecutivos sin clases, el Nivel Secundario continuará con sus actividades habituales hasta las próximas instancias previstas en el calendario escolar provincial.

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