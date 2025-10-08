miércoles 08 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de octubre de 2025 - 09:05
Liga Profesional

San Lorenzo y San Martín (SJ) se miden por la fecha 12

Palpitamos la previa del choque entre San Lorenzo y San Martín (SJ). Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

San Lorenzo vs San Martín (SJ): previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre San Lorenzo y San Martín (SJ), por la fecha 12 del Clausura, se jugará el próximo viernes 10 de octubre, a partir de las 14:30 horas, en el estadio el Nuevo Gasómetro.

Lee además
belgrano vs estudiantes: previa, horario y como llegan para la fecha 12 del clausura

Belgrano vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
argentinos juniors se enfrentara a defensa y justicia por la fecha 12

Argentinos Juniors se enfrentará a Defensa y Justicia por la fecha 12

Así llegan San Lorenzo y San Martín (SJ)

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura

San Lorenzo quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Lanús por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 2 empates y 1 partido perdido, con 4 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de San Martín (SJ) en partidos del Clausura

San Martín (SJ) viene de empatar 0-0 ante Instituto. En sus últimos 4 encuentros logró igualar 2 partidos y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 3 goles y le han marcado 6 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue San Lorenzo quien ganó 0 a 1.

Pablo Dóvalo es el elegido para dirigir el partido.

¿Dónde ver el partido entre San Lorenzo y San Martín (SJ) en VIVO?
Sigue toda la acción del duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura a través de TNT Sports.
Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Martín (SJ) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
Horario San Lorenzo y San Martín (SJ), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Belgrano vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Argentinos Juniors se enfrentará a Defensa y Justicia por la fecha 12

Vélez vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Banfield vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Gimnasia vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Lo que se lee ahora
Argentina sub 20 busca seguir adelante en el Mundial de Chile.
Fútbol.

Dónde ver Argentina vs Nigeria por el Mundial Sub-20

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Programa Hogar de ANSES.
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy.
Detalles.

Cómo participar de las clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy

Transferencias bancarias.
Economía.

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

Banco Central.
Feriado.

Cierran los bancos por 3 días: cuándo y cómo extraer dinero

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel