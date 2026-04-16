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16 de abril de 2026 - 14:41
Liga Profesional

Rosario Central vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

Sarmiento se mide ante Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito el domingo 19 de abril a las 20:30 (hora Argentina). El partido será supervisado por Andrés Merlos.

Rosario Central vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura
BsAs (DataFactory)

A partir de las 20:30 (hora Argentina) el próximo domingo 19 de abril, Sarmiento visita a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, por el duelo correspondiente a la fecha 15 del Apertura.

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Así llegan Rosario Central y Sarmiento

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Apertura

Rosario Central recibió un duro golpe y cayó 1 a 3 ante su rival Huracán. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido. Ha recibido 7 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Apertura

Sarmiento cayó derrotado 1 a 2 ante Gimnasia. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 1 y ganó 2. Ha marcado 5 goles y recibió 5.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 4 ganados para el local y 1 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 24 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Rosario Central se impuso por 0 a 1.

Andrés Merlos es el árbitro designado para controlar el partido.


Fecha y rival de Rosario Central en el próximo partido del Apertura
  • Fecha 15: vs Sarmiento: 19 de abril - 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Estudiantes (RC): 24 de abril - 19:15 (hora Argentina)
Fecha y rival de Sarmiento en el próximo partido del Apertura
  • Fecha 15: vs Rosario Central: 19 de abril - 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Tigre: 25 de abril - 19:15 (hora Argentina)
Horario Rosario Central y Sarmiento, según país
  • Argentina: 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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