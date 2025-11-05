San Martín (SJ) vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre San Martín (SJ) y Lanús, por la fecha 15 del Clausura, se jugará el próximo sábado 8 de noviembre, a partir de las 21:30 (hora Argentina), en el estadio 27 de Septiembre.

Así llegan San Martín (SJ) y Lanús Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de San Martín (SJ) en partidos del Clausura San Martín (SJ) viene de un resultado igualado, 0-0, ante Godoy Cruz. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, sumando 4 goles a favor y habiendo recibido 2.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura Lanús viene de caer derrotado 1 a 2 ante Banfield. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego empatado y solo 3 triunfos. Marcó 7 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 3 ocasiones.

Con 1 victoria y 4 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 27 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue Lanús quien ganó 1 a 0.

Fecha y rival de San Martín (SJ) en el próximo partido del Clausura Fecha 16: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar Fecha y rival de Lanús en el próximo partido del Clausura Fecha 16: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar Horario San Martín (SJ) y Lanús, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

