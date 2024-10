Buscan identificar a los autores de los daños a edificios públicos en San Salvador de Jujuy Buscan identificar a los autores de los daños a edificios públicos en San Salvador de Jujuy

“Pasó un huracán”

El padre Manuel Alfaro, párroco de la Iglesia Catedral, se mostró molesto por las pintadas en las paredes de ese emblemático edificio de la capital. “Así como la costa de Estados Unidos tuvo su huracán, nosotros también hemos tenido uno bastante grande como las consecuencias de las pintadas en la Iglesia con frases muy insidiosas”.

Alfaro detalló que fue el sábado cuando pintaron toda la fachada que da sobre calle Belgrano. “En contra de la fe y en contra de la Iglesia. Esto nos duele porque es patrimonio de todos los jujeños y esto da una sensación de impotencia de no poder hacer absolutamente nada”.

Subrayó que durante estos días personas entraban y se reían frente a la imagen de la Virgen, gritaban y decían improperios, todo cuando la gente se encontraba rezando. “Hay que contrarrestar no violentamente para que esto no llegue a mayores”, indicó Alfaro.

Pintada en la Iglesia Catedral Pintada en la Iglesia Catedral

“Tienen derecho a manifestarse, pero no a destruir cosas, no a burlarse. Yo puedo no coincidir con vos, pero no por eso por a pegarte ni a manchar tu casa y colocar carteles con frases indecibles”, lamentó Alfaro tras los hechos de las últimas horas.