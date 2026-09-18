San Salvador de Jujuy: un policía manejaba borracho y chocó contra una casa

Un efectivo de la Policía de la Provincia de Jujuy protagonizó un accidente de tránsito luego de perder el control del vehículo que conducía e impactar contra la medianera de una vivienda. El test de alcoholemia realizado posteriormente arrojó resultado positivo y, tras el episodio, el uniformado fue apartado de sus funciones .

La oficial Emilce Ceballos , de Prensa de la Policía, brindó detalles del caso a Canal 4 y confirmó que el involucrado pertenece a uno de los cuerpos especiales de la fuerza .

Ceballos explicó que el hecho ocurrió durante la mañana en inmediaciones de la Ruta Provincial 9, a la altura de la colectora . “En el día de ayer (jueves) se toma conocimiento que en horas de la mañana se produjo un siniestro vial en lo que es la Ruta Provincial 9, a la altura de la colectora”.

“Por causas que se tratan de establecer, un auto conducido por un hombre mayor de edad perdió el control de su rodado, impactando con la medianera de un domicilio”, añadió.

En el lugar intervino personal de la Seccional 59, además del SAME y efectivos encargados de realizar el control de alcoholemia. “En el lugar trabajó el personal del SAME, como así también el personal de Vial, quien realizó la alcoholemia a esta persona con resultado positivo”.

Foto ilustrativa / el Policía manejaba en estado de ebriedad en San Salvador de Jujuy.

“Pertenece a las filas policiales”

Asimismo, Ceballos confirmó que el conductor involucrado forma parte de la institución: “El mismo pertenece a las filas policiales, se encontraba activo, así que se están realizando también las actuaciones administrativas correspondientes por parte de la Jefatura”. También precisó que es miembro a uno de los "cuerpos especiales de la Policía".

Sobre si el efectivo se encontraba de servicio o si llevaba consigo el arma reglamentaria al momento del episodio, explicó que esos puntos deberán determinarse a través de los informes correspondientes. “Mediante los informes se podrá informar bien la situación y cómo se desarrolló, si estaba de servicio o no. Todos esos datos involucran lo que es la investigación administrativa”.

“Por el momento está apartado”

La Policía inició actuaciones internas luego de lo sucedido y el efectivo quedó a disposición de la Jefatura. “Se están realizando las actuaciones administrativas correspondientes por parte de la Jefatura de Policía. Por el momento está apartado hasta nuevas disposiciones”.

"Estamos trabajando con investigación penal preparatoria de oficio con este hecho, como así también con las actuaciones contravencionales, ya que el mismo había incurrido en lo que es el artículo por conducción peligrosa”, agregó.

Por último, Ceballos indicó que “por el momento y hasta la fecha no recepcionamos ningún tipo de denuncia por ninguna persona. Cuando el personal policial llega al lugar, él mismo se encontraba solo”.