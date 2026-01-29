Sancionaron a un hombre que tiraba basura en el río en Salta

La Municipalidad de San Lorenzo multó al titular del vehículo que arrojó residuos en Atocha.

Luego de que se difundiera masivamente un video en el que se observa a varias personas descartando maderas y basura en inmediaciones del río Arenales, en el sector de Atocha, la Municipalidad de San Lorenzo desplegó un procedimiento de inspección como parte de los controles habituales que se realizan en el municipio.

A partir de las averiguaciones iniciadas tras la circulación de las imágenes, las autoridades lograron identificar al dueño del rodado involucrado.

La Municipalidad de San Lorenzo multó al titular del vehículo que arrojó residuos en Atocha. Quién es la persona sancionada por arrojar basura en la zona de Atocha Se trata de un adulto residente en la ciudad de Salta, aunque titular de un comercio ubicado en el barrio Urbanización Pueblo, dentro de la jurisdicción de San Lorenzo.

De acuerdo con el protocolo vigente para este tipo de faltas, la Dirección de Comercio procedió a notificar al responsable y a confeccionar el acta correspondiente. En ese mismo acto, el infractor asumió el compromiso de retirar los residuos arrojados, tarea que llevó adelante mientras el personal municipal permanecía en el lugar.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Multivisión Federal (@multivisionfederalok) Desde la Municipalidad de San Lorenzo reiteraron el pedido a la comunidad para que denuncie este tipo de conductas, que atentan contra el cuidado ambiental, la higiene y la seguridad del espacio público.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.