Santiago Ferrari atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El gimnasta jujeño se consagró campeón panamericano senior en Doble Mini Trampolín durante el Campeonato Panamericano disputado en Medellín, Colombia, y aseguró que volvió a disfrutar de competir después de años marcados por lesiones, presión y altibajos deportivos.

Tras quedarse con la medalla de oro, Ferrari contó que este torneo significó mucho más que un resultado deportivo: fue una recuperación personal y mental que hoy lo vuelve a ilusionar con el gran sueño de llegar a los Juegos Olímpicos.

Santiago Ferrari volvió a lo más alto y sueña con los Juegos Olímpicos

Durante la entrevista, el deportista jujeño explicó que llegó a Medellín en un momento diferente, con otra preparación y otra mentalidad. “Fui mucho más preparado mentalmente, físicamente, tratando todos los días de tener la cabeza limpia” , relató.

Ferrari aseguró que en este último tiempo logró reencontrarse con el disfrute dentro de la gimnasia, algo que considera fundamental para volver a competir al máximo nivel. “Recuperé el disfrute. Mucha más tranquilidad”, expresó.

Además, contó que actualmente trabaja junto a un nuevo equipo encabezado por Darío Germán Arias, con quien logró mejorar distintos aspectos técnicos y físicos.

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Un torneo récord para Santiago Ferrari

El campeón panamericano reveló que en Medellín consiguió algunos de los mejores registros de toda su carrera deportiva. “Pude romper todos mis récords en trampolín y en doble mini”, afirmó.

Según explicó, logró mejorar en tiempo de vuelo, altura y ejecución, aspectos claves dentro de una disciplina extremadamente precisa, donde cualquier pequeño error puede dejar afuera a un atleta. “La serie dura 21 segundos. Te rompés el lomo para 21 segundos”, reflexionó sobre la exigencia de este deporte.

Ferrari también destacó que en trampolín quedó tercero detrás de dos gimnastas estadounidenses olímpicos, algo que tomó como una señal positiva de cara a sus próximos objetivos.

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El sueño olímpico sigue intacto

Más allá del oro panamericano, Santiago Ferrari dejó en claro que su gran meta continúa siendo llegar a los Juegos Olímpicos. “No voy a bajar los brazos hasta no llegar”, aseguró.

En ese camino, adelantó que este año podría comenzar a sumar puntos para el ranking olímpico en competencias internacionales que se disputarían en Italia y Alemania, además de un viaje previsto a China hacia fin de año. “Estoy cada vez más cerca de mi objetivo”, sostuvo el gimnasta jujeño, que volvió a poner a Jujuy en lo más alto de la gimnasia continental.