São Paulo vs Liga de Quito: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Con un triunfo a cuestas (2 a 0 ganó en la ida), LDU Quito buscará definir la serie ante São Paulo este jueves 25 de septiembre. El partido por la llave 1 de la Copa Libertadores comenzará a las 19:00 (hora Argentina) y será en el estadio el Morumbí.
En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 18 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Liga de Quito se quedó con la victoria por 2 a 0.
