Sarmiento vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 15 del Clausura se jugará el próximo domingo 9 de noviembre a las 19:20 (hora Argentina).

Así llegan Sarmiento y Instituto Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Ciudad de Vicente López.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura Sarmiento consiguió sólo un punto en su último partido frente a Platense, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión y fue derrotado en 3 oportunidades. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 2 en el arco rival.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura Instituto viene de caer en su estadio ante Rosario Central por 1 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que pudo anotar 3 goles en el arco rival y le han encajado 4 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 1.

Fecha y rival de Sarmiento en el próximo partido del Clausura Fecha 16: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar Fecha y rival de Instituto en el próximo partido del Clausura Fecha 16: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar Horario Sarmiento e Instituto, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:20 horas

Colombia y Perú: 17:20 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:20 horas

Venezuela: 18:20 horas © 2025 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.