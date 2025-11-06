jueves 06 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 - 10:48
Liga Profesional

Sarmiento vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

Te contamos la previa del duelo Sarmiento vs Instituto, que se enfrentarán en el estadio Eva Perón el próximo domingo 9 de noviembre a las 19:20 (hora Argentina).

Sarmiento vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 15 del Clausura se jugará el próximo domingo 9 de noviembre a las 19:20 (hora Argentina).

Así llegan Sarmiento y Instituto

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Ciudad de Vicente López.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura

Sarmiento consiguió sólo un punto en su último partido frente a Platense, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión y fue derrotado en 3 oportunidades. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 2 en el arco rival.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura

Instituto viene de caer en su estadio ante Rosario Central por 1 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que pudo anotar 3 goles en el arco rival y le han encajado 4 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 1.


Fecha y rival de Sarmiento en el próximo partido del Clausura
  • Fecha 16: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
Fecha y rival de Instituto en el próximo partido del Clausura
  • Fecha 16: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
Horario Sarmiento e Instituto, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:20 horas
  • Colombia y Perú: 17:20 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:20 horas
  • Venezuela: 18:20 horas

