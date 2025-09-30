martes 30 de septiembre de 2025

30 de septiembre de 2025 - 09:29
Liga Profesional

Se enfrentan Argentinos Juniors y Central Córdoba (SE) por la fecha 11

En la previa de Argentinos Juniors vs Central Córdoba (SE), todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este viernes 3 de octubre desde las 21:15 horas en el estadio el Semillero del Mundo.

Se enfrentan Argentinos Juniors y Central Córdoba (SE) por la fecha 11
BsAs (DataFactory)

El próximo viernes 3 de octubre, a partir de las 21:15 horas, Central Córdoba (SE) visita a Argentinos Juniors en el estadio el Semillero del Mundo, por el duelo correspondiente a la fecha 11 del Clausura.

Así llegan Argentinos Juniors y Central Córdoba (SE)

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura

Argentinos Juniors ganó su último duelo ante Aldosivi por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 10 a favor.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura

Central Córdoba (SE) llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Tigre. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 7 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 29 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 1.

¿Dónde ver el partido entre Argentinos Juniors y Central Córdoba (SE) en VIVO?
El duelo correspondiente a la fecha 11 del Clausura se podrá disfrutar a través de ESPN Premium.
Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Defensa y Justicia: 10 de octubre - 16:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Unión: 10 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
Horario Argentinos Juniors y Central Córdoba (SE), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela: 20:15 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Temas
