Se enfrentan Argentinos Juniors y Central Córdoba (SE) por la fecha 11

El próximo viernes 3 de octubre, a partir de las 21:15 horas, Central Córdoba (SE) visita a Argentinos Juniors en el estadio el Semillero del Mundo, por el duelo correspondiente a la fecha 11 del Clausura.

Así llegan Argentinos Juniors y Central Córdoba (SE) El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura Argentinos Juniors ganó su último duelo ante Aldosivi por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 10 a favor.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura Central Córdoba (SE) llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Tigre. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 7 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 29 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 1. ¿Dónde ver el partido entre Argentinos Juniors y Central Córdoba (SE) en VIVO? El duelo correspondiente a la fecha 11 del Clausura se podrá disfrutar a través de ESPN Premium.

Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Defensa y Justicia: 10 de octubre - 16:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Unión: 10 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar Horario Argentinos Juniors y Central Córdoba (SE), según país Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas

Colombia y Perú: 19:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas

