viernes 30 de enero de 2026

30 de enero de 2026 - 08:20
Liga Profesional

Se enfrentan Gimnasia y Aldosivi por la fecha 3

En la previa de Gimnasia vs Aldosivi, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este lunes 2 de febrero desde las 17:30 (hora Argentina) en el estadio el Bosque.

Se enfrentan Gimnasia y Aldosivi por la fecha 3
BsAs (DataFactory)

El próximo lunes 2 de febrero, a partir de las 17:30 (hora Argentina), Aldosivi visita a Gimnasia en el estadio el Bosque, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del Apertura.

Así llegan Gimnasia y Aldosivi

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Apertura

Gimnasia fue derrotado en el Estadio Mas Monumental frente a River Plate por 0 a 2 en el marcador.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Apertura

El anterior partido jugado por Aldosivi acabó en empate por 0-0 ante Barracas Central..

En los últimos 5 choques hubo 3 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 23 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2022, y firmaron un empate en 0.


Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 4: vs Barracas Central: 9 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Estudiantes: 15 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Gimnasia (Mendoza): 20 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Rosario Central: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Tigre: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 4: vs Rosario Central: 7 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Tigre: 12 de febrero - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Unión: 22 de febrero - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Banfield: 2 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
Horario Gimnasia y Aldosivi, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

