Se enfrentan Gimnasia y Aldosivi por la fecha 3

El próximo lunes 2 de febrero, a partir de las 17:30 (hora Argentina), Aldosivi visita a Gimnasia en el estadio el Bosque, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del Apertura.
Así llegan Gimnasia y Aldosivi
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Apertura
Gimnasia fue derrotado en el Estadio Mas Monumental frente a River Plate por 0 a 2 en el marcador.
Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Apertura
El anterior partido jugado por Aldosivi acabó en empate por 0-0 ante Barracas Central..
En los últimos 5 choques hubo 3 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 23 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2022, y firmaron un empate en 0.
Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Apertura
- Fecha 4: vs Barracas Central: 9 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Estudiantes: 15 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Gimnasia (Mendoza): 20 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Rosario Central: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Tigre: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Apertura
- Fecha 4: vs Rosario Central: 7 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Tigre: 12 de febrero - 19:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Unión: 22 de febrero - 21:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Banfield: 2 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
Horario Gimnasia y Aldosivi, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
- Colombia y Perú: 15:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
- Venezuela: 16:30 horas
