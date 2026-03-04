miércoles 04 de marzo de 2026

4 de marzo de 2026 - 14:01
Liga Profesional

Se pospone el partido entre Central Córdoba (SE) y Boca Juniors

Se pospone el partido entre Central Córdoba (SE) y Boca Juniors
BsAs (DataFactory)

El duelo por la fecha 9 del Apertura, que se iba a jugar en el estadio Único Madre de Ciudades, fue aplazado con fecha a confirmar.

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

