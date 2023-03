MURAL (3).jpg Los detalles del mural de la Selección Argentina que Juan hizo en su casa.

Sobre la realización del nuevo mural Juan contó que le llevo unos dos meses hacerlo. “Iba a de a poco, me tome mis tiempos con mis ganas. Mi hermano me insistía para que termine, decía ponemos la pava, hacemos unos mates y te acompañamos”. El resultado final es muy bueno, pero siempre los retratos tienen sus problemas y Juan reconoció algunas dificultades: “el Dibu Martínez me costó más por la combinación de colores. Pero todos tenían alguna dificultad. Mis hermanos me iban ayudando, pasaban y decían “no se parece” o “mejorale acá un poquito” y bueno gracias a eso iba mejorando”.

MURAL (4).jpg Le llevó dos meses hacer el mural para la Scaloneta.

Igualmente, el fanatismo por River no se terminó. Juan ya están pensando en otro espacio de la casa para que el Muñeco tenga su merecido lugar. Y eso no es todo, ya que no se queda ahí y piensa poner otros personajes alrededor como Enzo Francescoli para que también estén presentes.

MURAL (6).jpg Un fragmento del video cuando realizaba el mural de Marcelo Gallardo que luego tapó por el de la Selección Argentina. Ahora busca hacerlo en otro lugar de la casa.