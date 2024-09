Sin acuerdo, se prolonga el debate por la privatización de Aerolíneas Argentinas

El oficialismo ya falló en su primer intento por privatizar la compañía en diciembre e incluso estuvo en la lista inicial de empresas estatales para la venta que figuraba en uno de los artículos de la ley Bases. Sin embargo, senadores de la oposición negociaron para quitarla y finalmente no estuvo en la versión final aprobada.

El peronismo y la izquierda se oponen a la iniciativa, mientras que el PRO, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza buscan la privatización. La UCR no tendría una posición homogénea, mientras que desde Encuentro Federal precisaron una primera postura de rechazo: "No le queremos dar un cheque en blanco al Gobierno", anunciaron.

Existen dos proyectos presentados con lineamientos similares. Uno de ellos fue rubricado por el PRO y defendido por el diputado Hernán Lombardi, quien pidió "reemplazar por completo el sistema aerocomercial que nos trajo hasta acá y significó un cepo al turismo". En ese marco, remarcó que "queremos mejores precios y por lo tanto queremos competencia" y solicitó "cambiar las relaciones laborales en Aerolíneas Argentinas; hoy iniciamos ese camino". Sin embargo, recordó que "ya se hizo un intento de privatización que fue fallida porque solamente se pasó de un monopolio público a uno privado, es decir un abuso de posición dominante".

La otra iniciativa fue enviada por la Coalición Cívica. En representación de ese texto, el diputado Juan Manuel López "es mentira que se necesitan una aerolínea estatal porque no se vuelan a ciertos destinos y podría haber compañías más pequeñas que vayan ciudades más chicas" y expresó la necesidad de que "Aerolíneas Argentinas no sea un obstáculo para una mejor política aerocomercial y para eso tenemos que evaluar la privatización". "En su momento se privatizó Aerolíneas, se la quedó Iberia y fue un desastre, porque la demanda es abrir la competencia y la Argentina tiene en materia aerocomercial un mercado hiperregulado", concluyó.

Durante el debate en el congreso, el vicejefe de Gabinete José Rolandi afirmó que desde diciembre del 2008 Aerolíneas Argentinas implicó desembolsos por u$s 8000 millones y resaltó que "la agenda del Gobierno es poder privatizar y que el Estado no tenga más un rol empresario en la sociedad". "Los argentinos volamos poco y muy caro, porque tenemos un eslabón que se comió al resto con prácticas que no existen en ningún lugar del mundo", consideró y calificó a la compañía de bandera nacional como un "yunque fiscal" que deja a la sociedad como "rehenes de paros salvajes".

Luego de él, intervino el secretario de Transporte Franco Mogetta: "Toda la desregulación y actualización normativa tiene como finalidad la posibilidad de que operen más empresas para lograr mayor oferta y un mejor servicio a menor costo".

Asimismo, el funcionario criticó las medidas de fuerza sindical, mencionando que fueron nueve a lo largo de todo el año e implicarían una "pérdida de entre uno y dos millones de dólares por día" y apuntó: "No estamos haciendo un ataque contra Aerolíneas, sino que queremos que compita, que sea lo más sana comercialmente y que funcione con las mismas condiciones. La distorsión no le hizo ningún favor a la compañía".

