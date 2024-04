Abundancia: ritual de la sal del primer domingo de cada mes

Mucha convicción en lo que estás haciendo y para qué.

Abundancia: Paso a paso del ritual de la sal

Cada primer domingo del mes debés preparar un vaso con agua y dos cucharadas de sal disuelta en él. Hay quienes dicen que debe ser sal gruesa, otros fina, yo lo he hecho con ambas y de igual forma funciona (solo si creés que va a funcionar, como la magia, que solo existe si creés en ella).

A este vaso debés dejarlo reposar una hora (yo, a veces, no lo dejé tanto), y luego de ese tiempo te lavás las manos con esta agua, mientras repetís este mantra: “La sal es protectora y ella me ayudará a que mi dinero se multiplique y jamás falte en mi hogar”. Lo ideal es que el agua vuelva a la tierra: nosotros no tenemos jardín por lo que siempre lo hacemos en el lavabo y, de igual forma, también funcionó. Como dijimos, lo importante no son los detalles, sino la intención.

Se repite la frase ya mencionada hasta que no tengas más agua para lavarte. Una vez que termines, no te seques, hay que hacer ruido con las manos, aplaudiendo o chasqueando los dedos (dicen que esto atrae las buenas vibras) hasta que estén secas. No te laves inmediatamente después.