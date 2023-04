Música. . Charly García tendrá su esquina en New York

Un viaje que inspiro en un disco

Un viaje a Estados Unidos de ocio y compras, terminó siendo uno de los mejores discos del rock argentino. Clics Modernos fue lanzado en 1983. Y cuatro décadas después, es considerado uno de los trabajos más importantes de Charly y uno de los más influyentes en la música argentina y latinoamericana.

El disco cuenta con canciones como "No soy un extraño", "Nos siguen pegando abajo", "Los dinosaurios", "No me dejan salir" y "Ojos de videotape", entre otras, que reflejan la perspectiva del compositor sobre la sociedad argentina de ese momento.

“No viajé para hacer un disco. Pero en ese lugar, todo inspiraba. Me gusto la energía y quise componer y juntarme con algunos músicos para hacer algo”, contó el músico en una entrevista.

Instalado en Nueva York, se dedicó a profundizar en la escena musical de la Gran Manzana y a comprar equipos para hacer su próximo disco. Cuando el concepto estaba, eligió el título y llamó a Uberto Sagramoso, su histórico fotógrafo, para que lo retrate en algún lugar de Manhattan.