Compró una torta por Internet y le llegó con pelos: la viral respuesta que recibió

Y los emprendedores de alimentos tengan cuidado con lo q venden! pic.twitter.com/bvQA6VDRhG — LRomicit (@LaRomicita13) March 19, 2024

Los comentarios en redes tras la publicación de la torta

La situación provocó una variedad de respuestas en las plataformas digitales, pues la integridad y el estándar en la comercialización de productos alimenticios por internet son elementos esenciales para asegurar la felicidad del comprador y la credibilidad del comercio. Además, otros usuarios compartieron sus vivencias y brindaron su respaldo a la mujer afectada por la compra de la tarta.

“Mujer pero depilá el mango”, “Es que el perro o gato se llama mango”, “Muy decente la clienta. Eso pasa seguido no hay higiene, yo compré una torta por aquí en twitter y me ofrecí a recogerla... Me dio asco el producto, no fui capaz de probarla (y estaba perecta muy bonita) pero el desaseo” y “Son tan cochinos los pelos como ese postre horrendo”, son algunos de los mensajes.