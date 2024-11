Contó en TikTok el plan de su vecino para conquistarla y fue viral

Una influencer expuso una excusa usada por su vecino del 4° C de su edificio para intentar conquistarla, a través de un TikTok que rápidamente se hizo viral. El clip, titulado: " Mi vecino siempre dice que se queda sin wifi para verme ", alcanzó más de 1,3 millones de vistas y superó los 218 mil "me gusta", generando una gran cantidad de reacciones en la red social .

Sin embargo, el joven llegó con intenciones claras y llevó la situación más allá . Afirmó que la señal no llegaba correctamente hasta su departamento y solicitó permiso para ingresar y utilizar la conexión desde el interior, alegando que tenía una reunión laboral en línea.

“Te quería pedir si no puedo pasar un toque. Traigo la compu, tengo la reunión y me voy”. Bian aceptó y se mostró emocionada en cámara ya que le parecía atractivo, se cubrió su boca del shock y preguntó: “¿Qué hago? ¿Me maquillo? Es muy obvio”.

Subió una segunda parte en la que mostró cómo el vecino la invita formalmente a una cita.

La reunión que se convirtió en cita

Una vez que el vecino se fue, la influencer relató lo sucedido. Explicó que la conversación se alargó y terminó con un almuerzo inesperado, convirtiéndose en “la cita más larga” que había experimentado. Entre carcajadas, la tiktoker añadió: “Se puede decir que gracias a mi compañía de internet estoy chongueando. ¿Te imaginas que le llegue este video? ¡Me muero!”. Los espectadores reaccionaron con mucho humor: “Y después dicen que el amor no va a llegar a tocar tu puerta”, “Todo comenzó con la clave del wifi”, y “Que pague la mitad del wifi”, comentaron algunos usuarios.

El plan funcionó: hubo parte 2

Inesperadamente, la anécdota no concluyó en ese momento. La joven compartió una continuación, en la cual reveló que el vecino le había enviado un mensaje tras ver el video que se volvió viral: “Buenas, me llegó este TikTok... me sacaste la ficha con lo del wifi. ¿Este viernes estás para ir a tomar algo?” le escribió en un mensaje de Whatsapp.

Bian filmó otro video mientras se alistaba para el encuentro, en el que expresó: “Yo no quería que pase, pero pasó. Vamos a ver si me deja grabar algo”. La tiktoker explicó que el acuerdo era encontrarse a las nueve en el coche del chico del 4°C. Aunque al principio estaba ansiosa, temiendo que si algo salía mal tendrían que verse todos los días, optó por seguir adelante y compartir su experiencia en la red social.