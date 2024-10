Decidió teñir a su perro por Halloween y tuvo una lluvia de críticas

En el clip, @gabrielfeitosagrooming exhibe el proceso de cambio de "Edea" , quien, tras ser rasurada y pintada con la colaboración de su equipo de estilistas , finalmente se presentó como una calavera : “¡El nuevo look de Edea está listo para Halloween!”, comentó el artista junto al video, en donde reflejó el antes y después del particular tinte.

“Maldad pura”, agregó un usuario, mientras que otro consultó: “¿Cómo va a interactuar con otros perros con esa imagen?”. A pesar de los comentarios negativos, el autor del video también obtuvo reconocimientos: “Esta bien lindo tu Snoopy cadavérico”, “El ganador del concurso de disfraces de Halloween” y “Hago el mismo trabajo que vos. Sos mi inspiración, pero la gente no deja de atacarme”, comentaron.

La polémica sobre la tintura de animales

En medio de la controversia, algunos internautas aprovecharon la oportunidad para desmentir ciertos mitos relacionados con la aplicación de tintes en animales de compañía. “Por favor, antes de comentar que perjudican a los perritos usar colorantes, hay tintes vegetales que no les causan daño a la piel, ya que no tienen químicos como los que se usan en humanos”, explicó un seguidor, defendiendo el trabajo de Feitosa.

El reconocido estilista canino Gabriel Feitosa es originario de Brasil y propietario de una boutique para mascotas en San Diego.

Otros, por su parte, insistieron en que los animales no deben ser considerados como objetos para el entretenimiento de las personas: “El tema no es que sea dañino o no, es que los animales no están para que hagamos con ellos lo que nos dé la gana”.

El estilista de mascotas asegura la utilización de productos seguros y de alta calidad para los animales, incluyendo tintes a base de plantas y técnicas de corte especializadas. Además, en su cuenta de Instagram dejó claro que: “Los colorantes duran aproximadamente 3 meses en un perro con crecimiento continuo de pelo. Estuve haciendo esto durante 18 años, los perros salvaron mi vida y me formaron en quien soy. Nunca los estresaría ni les haría daño”.

La publicación, que rápidamente se volvió viral, alcanzó 2,5 millones de visualizaciones en TikTok y 47 millones en Instagram.

Gabriel posee una exclusiva boutique para mascotas en San Diego. Su establecimiento, que dispone de espacios sin jaulas y servicios de peluquería de lujo, brinda una variedad que va desde cortes artísticos hasta transformaciones totales. Un corte similar al que le hizo a Edea tiene un precio que oscila entre 500 y 600 dólares.