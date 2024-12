Diciembre comienza con luna nueva: conocé que rituales hacer

Luna nueva en Sagitario del 1 de diciembre 2024: qué es un ritual de Luna nueva

Un ritual consiste en una serie de acciones que se repiten y que tiene un determinado significado simbólico y espiritual.

Los rituales nos permiten conectar con nuestras creencias, pedir lo que deseamos con intensidad y darle un nuevo significado a nuestra realidad.Ritual de Luna nueva en Sagitario para el éxito y el dinero

Este ritual está destinado a combinar la capacidad de inicio de esta fase lunar con la fuerza activadora y arriesgada de Sagitario

Primero, prepararemos un pequeño altar con tres velas doradas (o amarillas). En cada una de ellas escribiremos, de la base hacia el pabilo, un objetivo o proyecto que tenemos en lo económico o laboral. Si no tenemos tres objetivos, escribiremos el mismo en cada una de ellas; y, si son dos, repetiremos el que más nos interesa.Ritual de Luna nueva en Sagitario para transmutar la energía negativa

Este ritual lo podemos realizar en las noches del 1 o del 2 de diciembre 2024. En un ambiente tranquilo, prepararemos un altar con una vela violeta (o morada), una copa de agua con una gotas de jugo limón, un sahumerio (incienso) de limón y una cinta (o listón) violeta (o morada).

Prenderemos el sahumerio (o incienso) y la vela, cerraremos los ojos y nos visualizaremos rodeados de un aura violeta (o morada) brillante que transmuta todo lo negativo en positivo.

Luego, repetiremos tres veces esta intención: "Luna nueva poderosa, a través de tu mágico influjo purifica toda la energía que me rodea, permite que se aleje todo lo malo que me afecta y que quienes me rodean sin buenas intenciones se distancien y sigan su camino. Gracias, gracias, gracias".