eclipse lunar: cómo impacta en cada signo del zodíaco

Temporada de eclipses y este sábado 28 de octubre esta llegando el eclipse lunar junto con la luna llena en tauro , será un momento complicado para algunos de los signos y quizás no tanto para otros, todo depende a dónde necesites poner la energía, si es trabajo, amor o económico.

Este es un momento poderoso para apaciguar tu ritmo de vida acelerado y disfrutar del proceso, no sólo de los resultados.

Cómo afectan la Luna llena en Tauro y eclipse lunar de octubre de 2023 a Tauro

El eclipse lunar en tu signo genera un momento de cambios profundos asociados a tu identidad valiosa y perseverante. Tenés la oportunidad de reencontrarte con tus cualidades genuinas y de fertilidad en tu corazón.

Como atravesás un período agitado de cambios, lo mejor será que priorices momentos para meditar, trabajar en tu respiración, hacer yoga o cualquier actividad que calme tu sistema nervioso. Preguntate: ¿disfruto de mi identidad actual?,¿me doy el valor que merezco?

Cómo afectan la Luna llena en Tauro y eclipse lunar de octubre de 2023 a Géminis

El eclipse lunar taurino va a ser para vos un momento de conexión espiritual y amorosa. El mundo perceptible se vuelve más activo para tu mente tan aérea.

Puede que tus emociones estén a flor de piel y tu vida social se vea muy favorecida. Aprovechá el eclipse y conectá con tus sueños, anotalos porque tienen algo para decirte. Preguntate: ¿cuánto creo en mi capacidad de materializar mis sueños más profundos?

Cómo afectan la Luna llena en Tauro y eclipse lunar de octubre de 2023 a Cáncer

Con el eclipse lunar contás con la creatividad necesaria para darle cauce a tus búsquedas de grupos sociales y de red. Este desplazamiento va a gestar en vos la posibilidad de expresarte a través de otras formas y lenguajes.

Si tenés el foco puesto en algún proyecto de causas ecológicas, es esencial que puedas tejer nuevas redes para avanzar. Preguntate: ¿cuánto placer encuentro cuando me vinculo con grupos?

Cómo afectan la Luna llena en Tauro y eclipse lunar de octubre de 2023 a Leo

Con el eclipse lunar en Tauro, las vivencias sobre tu carrera y desarrollo profesional pueden atravesar cambios.

Lo más recomendable será que reafirmes tu valor en el área laboral, poné foco en tus convicciones personales para que puedas manejarte con estructura y firmeza. Preguntate: ¿cuánto disfruto de mi ámbito laboral?, ¿cuál es el valor que le doy?

Cómo afectan la Luna llena en Tauro y eclipse lunar de octubre de 2023 a Virgo

En tu caso, con el eclipse lunar en Tauro habrá culminaciones asociadas al extranjero, expansión personal, estudios universitarios y filosofías.

Vivís un momento excelente para encontrar placer en la rutina. ¿Querés estudiar y nutrir tu apertura mental y tu valoración propia? No esperes más, llegó la hora.

Cómo afectan la Luna llena en Tauro y eclipse lunar de octubre de 2023 a Libra

Este eclipse puede poner punto final a asuntos relacionados con tu transformación y empoderamiento. Es un ciclo para ahondar en tus sentimientos profundos e intensos.

No temas darle cierre a vínculos que no te valoren. Preguntate: ¿cuánto espacio me doy para navegar mis aguas más profundas?

Cómo afectan la Luna llena en Tauro y eclipse lunar de octubre de 2023 a Escorpio

El eclipse lunar taurino pone fin a los vínculos afectivos que no estiman tu valor y te invita a replantearte tu manera de conectar con tu pareja o socios.

Preguntate: ¿disfruto de los tiempos en pareja?, ¿podría incorporar más el cuerpo en mis vínculos?

Cómo afectan la Luna llena en Tauro y eclipse lunar de octubre de 2023 a Sagitario

Este profundo ciclo lunar regido por el eclipse venusino te propone revisar tu rutina, trabajo y salud. Es fundamental que mires tus hábitos y soltés lo que no favorece tu expansión.

Es una etapa ideal para impulsar una alimentación más saludable. Planificate, armá tu calendario para que no caigas en comportamientos impulsivos. Preguntate: ¿cuánto placer encuentro en mi cotidianidad?, ¿hay algo que necesite organizar mejor?

Cómo afectan la Luna llena en Tauro y eclipse lunar de octubre de 2023 a Capricornio

Con el eclipse lunar en Tauro se establece un inmenso potencial creativo que te va a ser útil para dar a conocer tus talentos. Vivís un período que te invita a tomarte más tiempo libre y a que quiebres barreras que no te dejan disfrutar del proceso.

Preguntate: ¿qué actividades vinculadas al elemento Tierra podrías hacer?, ¿qué le dirías a tu niño/a interior?

Cómo afectan la Luna llena en Tauro y eclipse lunar de octubre de 2023 a Acuario

El eclipse lunar puede llevarte a revisar memorias familiares y a que retomes el contacto con vínculos familiares.

Este ciclo acompaña un renacimiento de vos para que te entretengas junto a quienes forman parte de tu red. Preguntate: ¿experimento placer en mi casa o con mi familia?

Cómo afectan la Luna llena en Tauro y eclipse lunar de octubre de 2023 a Piscis

Piscis, el eclipse lunar en Tauro te brinda las herramientas para crecer en el ámbito social y expresivo. Este ciclo te propone priorizar a tus amistades y finalizar esas conexiones que no aportan a tu corazón amoroso.