viernes 08 de agosto de 2025

8 de agosto de 2025 - 07:47
El motivo por el que aconsejan poner hielo en el inodoro

Este procedimiento se popularizó rápidamente debido a su simplicidad, bajo costo y a que no utiliza sustancias químicas agresivas.

Redacción de TodoJujuy
El truco para limpiar el inodoro con cubitos de hielo.

Recientemente, las plataformas digitales no solo transformaron la manera en que accedemos a la información, sino también la forma en que realizamos las tareas domésticas. Un truco inesperado que se popularizó en internet consiste en colocar cubos de hielo dentro del inodoro.

Por qué recomiendan poner cubos de hielo en el inodoro y para qué sirve este truco.

¿Por qué están poniendo cubos de hielo en el inodoro?

Mantener el inodoro limpio es fundamental para evitar la proliferación de bacterias, hongos y olores desagradables. Normalmente usamos productos especializados como pastillas desinfectantes o líquidos limpiadores, pero gracias a la información disponible en internet, hemos empezado a probar alternativas más económicas y sorprendentemente eficaces.

Una de estas técnicas consiste en arrojar cubos de hielo dentro del inodoro. ¿Por qué funciona? Porque el roce que generan al derretirse ayuda a eliminar depósitos de sarro y minerales adheridos a las paredes.

Además, al combinar este método con elementos como vinagre blanco o jugo de limón, se logra una limpieza más profunda y natural.

Este método se volvió tendencia porque es fácil, barato y no requiere productos químicos fuertes.

¿Cómo hacer este truco casero?

Para poner en práctica este truco en tu hogar, seguí estas indicaciones:

  • Introducí tres tazas llenas de cubitos de hielo dentro del inodoro.
  • Incorporá media taza de vinagre blanco o zumo de limón.
  • Permití que la combinación repose por unos 10 minutos.
  • Por último, activá la descarga del agua para enjuagar.

Tanto el vinagre como el jugo de limón facilitan la eliminación de manchas y actúan como desinfectantes, mientras que el hielo, al deslizarse y fundirse, contribuye a remover físicamente los restos más difíciles.

Según distintos análisis microbiológicos, un inodoro puede albergar entre 10 mil y 10 millones de bacterias por centímetro cuadrado. Esta cantidad varía dependiendo de varios factores, tales como:

  • La regularidad con la que se limpia.
  • El número de personas que lo usan.
  • Si la tapa se cierra o permanece abierta al descargar, lo que influye en la dispersión de gérmenes.
  • Las condiciones de humedad y ventilación presentes en el baño.
Otros trucos caseros para mantener el inodoro limpio sin productos químicos

Aparte del uso del hielo, hay diversas técnicas caseras que pueden facilitar la limpieza, desinfección y eliminación de malos olores en el inodoro, evitando así el empleo de productos químicos fuertes:

  • Bicarbonato de sodio junto con vinagre: mezcla media taza de bicarbonato con una taza de vinagre blanco y vierte esta mezcla dentro del inodoro. Permite que actúe durante 15 minutos antes de accionar la descarga. Esta combinación es eficaz para eliminar manchas, desinfectar y reducir los malos olores.
  • Sal gruesa durante la noche: antes de acostarte, espolvorea dos cucharadas de sal gruesa en el inodoro. Déjala reposar toda la noche y a la mañana siguiente frota con un cepillo y enjuaga. La sal posee propiedades antimicrobianas y ayuda a remover el sarro incrustado.
  • Limón con bicarbonato: utiliza jugo de limón junto con una cucharadita de bicarbonato para limpiar el borde del inodoro. Este remedio no solo combate bacterias, sino que también deja un aroma fresco y natural.

