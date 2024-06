Fue al concierto de Taylor Swift con pañales y le llovieron críticas

La decisión, según explica, fue para no perderse ninguna canción del esperado evento.

La internauta señaló que el espectáculo es extenso. “El Eras Tour, no es un concierto normal, sobre todo de duración, ya que dura tres horas y media más otros 40 minutos del telonero, más el tiempo dedicado a colocarse en un buen sitio”, explicó. Además, compartió su vivencia al tratar de ir al baño durante la presentación del artista de apertura: “Fui al baño cuando actuaba el telonero y al volver la gente me miraba mal y no me quería dejar pasar, se piensan que te estás colando”.