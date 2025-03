Historia de amor viral: se conocieron en el jardín, se separaron por años y terminaron casados

Cada historia de amor tiene algo especial. Sin embargo, esta supera a muchas de las que se divulgaron en redes. Cuando Matt Grodsky tenía tan solo tres años, se levantó frente a su clase en el jardín de infantes en Phoenix, Arizona , y con una certeza asombrosa para su corta edad, proclamó: “ Me casaré con ella algún día ”. “ Ella ” en cuestión era Laura Scheel , su amiga con quien compartía juegos, siestas y recreos.

Aquella afirmación, que provocó las risas de sus compañeros —incluso de la misma Laura —, no fue una ocurrencia fugaz para él. “ Tú solo espera ”, le dijo Matt a su futura esposa cuando ella se rió, según recordó el propio Matt en una entrevista con colegas de La Vanguardia .

Caminos separados, pero una conexión persistente

Al concluir el jardín de infantes, Matt y Laura tomaron rumbos distintos. Ambos se inscribieron en diferentes colegios, y durante varios años no tuvieron contacto. La única forma de mantenerse en contacto era a través de las tarjetas de Navidad que sus familias se enviaban, una costumbre que se mantuvo viva con el paso del tiempo. Aunque la distancia entre ellos aumentó, el vínculo de la niñez perduró.

En la etapa de la secundaria, el destino los cruzó nuevamente. Según contó Laura, vio el nombre de Matt en el teléfono de una amiga, lo que llevó a que ambos se encontraran.

A pesar de que Laura tenía ciertas reservas, finalmente accedió. Solo dos semanas después, ya estaban en una relación. “Estaba enamorado de Laura cuando era niño, y hasta al día de hoy aún lo estoy”, escribió Matt.

Nunca más volvieron a estar en el mismo entorno académico. Tampoco se cruzaron durante sus estudios superiores: Matt cursó en Chicago, mientras que Laura se inscribió en una universidad en el norte de Arizona, a más de 2.500 kilómetros de allí. La relación enfrentó retos, pero consiguieron mantenerla viva a través de gestos y costumbres que superaban la distancia.

La promesa cumplida, dos décadas después

En mayo de 2015, cuando ya estaban en su último año de estudios universitarios, Matt sintió que había llegado el momento de hacer realidad su promesa de la infancia. Sin que Laura tuviera idea de sus intenciones, planeó una petición de matrimonio en el mismo lugar donde comenzó su historia: el jardín de infantes donde se conocieron. Durante el trayecto hacia ese sitio, ella notó que él estaba visiblemente nervioso.

“Se pasó todo el viaje el coche preguntándome por qué estaba nervioso. Y yo no dejaba de meter la mano en el bolsillo cuando ella no miraba para comprobar que el anillo seguía ahí”, relató Matt al HuffPost.

Al llegar, se inclinó en el mismo aula donde, dos décadas atrás, había expresado su promesa. Su hermano capturó el momento con su teléfono móvil. Laura, asombrada, no dudó en aceptar. “Me dejé caer sobre la rodilla mientras mi hermano entraba sacando fotos con su celular. Laura estaba sorprendida”, recordó también en Telemundo.

El 30 de diciembre de 2016, se llevaron a cabo las nupcias, y su historia se difundió rápidamente a nivel internacional. La cuenta de Instagram “The Way We Met” jugó un papel clave en la difusión de su relato. En una entrevista con La Vanguardia, ambos, con 23 años, compartieron que recibían saludos "de todas partes del mundo".

Hoy en día, son padres de dos niñas, Lily y Hallie, de tres y un año de edad, respectivamente. “Es la prueba de que los romances de cuento de hadas existen”, concluyó HuffPost sobre esta historia de amor.