Acuario

Sin duda el signo que debe ocupar el número uno de este ranking es Acuario. Es el signo más despreocupado, más libre y distante del Zodiaco, por lo que es de esperar que de un día para otro deje de dar señales de vida. Seguramente te hayas enamorado de él/ella por eso mismo, porque es una persona independiente y despreocupada, pero terminarás ‘odiándolo’ por eso mismo. Lo mejor que puedes hacer cuando Acuario deje de responder o de querer saber de ti es no tomártelo de manera muy personal.

Géminis

Seguro que ya te has dado cuenta, pero a Géminis le cuesta mucho tomar una decisión. Le cuesta porque para él/ella decir que sí a una cosa, significa tener que rechazar otra y eso es algo que le estresa constantemente. Decir que sí a una relación seria, para Géminis significa decir que no a mantener su vida social activa. Se agobia muchísimo y le cuesta pensar más allá de eso y más allá de sus propios sentimientos.

Sagitario

Lo peor de Sagitario es que no te lo esperes, no ves venir que vaya a desaparecer, así como así. Sagitario es conocido por ser un signo súper optimista y alegre. Independientemente de con quién esté, le encanta pasar momentos divertidos y despreocupados. Te pensarás que todo va increíblemente bien, incluso Sagitario también puede llegar a ilusionarse contigo… Pero, de repente, sus impulsos se despiertan y lo único que le apetece es desaparecer, huir y olvidar por completo que tenía un compromiso contigo.

Piscis

Lo de Piscis es una cosa un poco extraña, que si no tienes la explicación, seguramente te asustes bastante. Piscis es una persona muy cariñosa que te dará todo la atención y el afecto que necesites. Y que te haga ghosting no significa que no le gustes… Lo hace con mucha facilidad, pero aún así, seguirá pensando en ti como sea. El problema es que Piscis es una persona que siempre va a su bola y que intenta no ir demasiado rápido en esto del amor.

Libra

La mente de Libra es un misterio sin resolver y jamás entenderás porque la mayoría de las veces desaparece sin dar explicaciones. Y es que hay veces que ni él/ella mismo/a lo sabe. A Libra le gusta mucho recibir atención y querer toda tu compañía, pero eso no significa que de vez en cuando no tenga la necesidad de salir corriendo cuando las cosas se pongan incómodas.

Virgo

A diferencia de Libra, Virgo no tiene ningún problema en arreglar las cosas y discutir si hace falta, pero ya sabes que es una persona un tanto introvertida y que no confía así como así en los demás. Ganarse su confianza requiere de mucho esfuerzo y de mucho tiempo. Tienes que ir despacio, mucho más despacio de lo que te imaginas, porque en el caso de que te pases de velocidad, será cuando Virgo desaparezca y termine haciéndote ese ghosting que tanto odias.