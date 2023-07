Siempre encuentran la palabra justa para calmar una discusión o brindan un gran consejo para mejorar el estado de ánimo del grupo. Con tal de no perder una amistad, son capaces de darles la razón y renunciar a sus propias ideas.

Gallo

Luego, también ubicamos a quienes nacieron en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017. Los de Gallo se destacan por ser leales y siempre estar dispuestos a ayudar a sus amigos. Aman los grupos, las juntadas y son orgullosos de ser buenos amigos, trabajando arduamente para mantener esa reputación.

Perro

Por último, se ubican quienes conforman el signo de Perro, es decir, los nacidos en los años 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018. Se destacan por su fidelidad y también por invertir gran cantidad de tiempo en sus amigos. Siempre que alguno de ellos necesite una mano o un favor, estarán allí para colaborar, siendo confiables y grandes compañeros.