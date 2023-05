Horóscopo: ¿Cuál es tu superpoder según tu signo?

Tauro

A ti, Tauro, te gusta saborear la vida despacio. Te encanta disfrutar de sus pequeños placeres y tomarte las cosas con calma. No te gusta, para nada, tener que tomar decisiones precipitadas y, por ello, tu superpoder sería el de ralentizar el tiempo. Cogerte las cosas con calma es lo tuyo, aunque, a veces, esto signifique perder oportunidades. Pero, lo tienes claro: lo que no se pueda esperar, puede irse.

Géminis

Aprender de todo en poco tiempo. No hay nada que te guste más que aprender. Para ti, la vida es un constante aprendizaje y no soportas aquellos que pasan por la vida, día tras día, sin aprender, sin mejorar, sin crecer como persona. En este sentido, tú eres de los más intelectuales y te gustaría sembrar la semilla de la curiosidad en los demás.

Cáncer

Cáncer, eres la persona que más cuida de los que tiene cerca. No soportas, para nada, ver sufrir a los demás y, por ello, tu poder sería el de la curación. Contigo y tu superpoder no habría nadie sufriendo en el mundo, nadie estaría enfermo, a nadie le faltaría de nada. Sabemos que te ocuparías de ello personalmente y, contigo al mando, la gente sería mucho más empática y colaborativa.

Leo

No hay nadie que pueda apagar esta gran fuerza interior que hay en ti y este sería, precisamente, tu superpoder. Sabes bien que muchas personas son débiles y que, por ello, no paran de cometer errores y caer en los mismos patrones dañinos. Esto sería con lo primero que acabarías: las personas, para ti, deben ser fuertes y decididas, emprendedoras y llenas de vitalidad. Te asegurarías de que nadie careciera de estas habilidades tan necesarias.

Virgo

Podemos afirmar que eres el signo más inteligente del Zodíaco y este sería tu superpoder. No hay nadie que pueda contigo: aprendes muy rápido, analizas fácilmente todas las situaciones y encuentras problemas a todos los problemas. Sabes que, si la gente compartiera esta inteligencia, muchos problemas desaparecerían del mundo y este sería tu cometido. Nunca nadie fallaría por falta de inteligencia.

Libra

La protección sería tu superpoder sin duda alguna. Ten en cuenta que eres la persona más equilibrada que hay y siempre andas buscando la verdad. Contigo, está siempre saldría a la luz y podrías proteger a cualquiera de la mentira, de las traiciones y de la injusticia. Si hay alguien capacitado para escuchar, juzgar y dar veredictos, este eres tú.

Escorpio

Escorpio, la persuasión sería tu mayor poder. No hay duda alguna de que siempre consigues lo que te propones y esto nunca sucede si no hay un trabajo detrás y grandes dotes de convicción. No hay nadie que se te pueda resistir: cuando quieres vender un argumento, no hay nadie que pueda llevarte la contraria. Sabes encontrar buenos argumentos y, lo mejor de todo, es que sabes venderlos como verdad absoluta. Desarmas, fácilmente, a los demás cuando se te mete en la cabeza. Con todo, con este superpoder podrías convencer a quien fuera de hacer lo mejor, seguir el camino correcto, etc.

Sagitario

Viajar en el tiempo sería tu gran poder y es que las ganas de vivir, no te la quita nadie. Serías capaz de desplazarte a tu pasado para revivir buenos momentos. Pero, sobre todo, para reparar aquellos que han estropeado, un poco, tu presente. Sagi, tienes la capacidad de hacer que la gente se enamore de la vida, de mostrar otras perspectivas, otros puntos de vista y esto no tiene precio. Sin embargo, no quieras correr más que el tiempo y sigue con estas ganas de vivirlo todo. Sigue en tu presente y saca lo mejor de ti.

Capricornio

Si hay algún superpoder que podamos atribuirte, Capri, es el camuflaje. Te caracterizas por ser una persona que sabe cómo pasar desapercibida. Pese a que te puedes obsesionar fácilmente con algo que te interesa, también sabes mantener un perfil bajo y te facilita llegar al éxito. Cuando los demás no saben qué haces, no pueden estropearlo. Y esto es algo que tú tienes muy claro.

Acuario

Acuario, sin duda, tu superpoder sería la telequinesis y lo usarías para controlar las personas y sus movimientos. De este modo, podrías acabar con las injusticias y conseguir un mundo mucho más equilibrado. Tienes la capacidad de anticipar los problemas y la de encontrar soluciones innovadoras. Incluso para los peores. Sin embargo, lo que más destaca en ti son estas ganas de ayudar, de acabar con las injusticias que tanto nos pueden perjudicar.

Piscis

Hacer magia por tu creatividad y facilidad para lo bello de todo: este sería tu superpoder. Eres el signo más imaginativo del Zodíaco, así como también el más soñador. Con todas estas cualidades, podrías hacer disfrutar a todos los que tienes cerca: les dejarías maravillados con tus trucos que, de bien seguro, serían una completa obra de arte. No habría nadie capaz de imitarte: ¡te lo aseguramos! Así que aprovecha y cambia el mundo real: fascina a todos y transmíteles la belleza que ves en todo.