Si sentís que hay algo que no te cierra en lo profesional, esta Luna nueva es para que empieces proyectos, para que vayas a más y te arriesgues. Es momento de apostar por nuevos desafíos, y para eso vas a tener que sacar a relucir tu parte planificadora y desarrollar cierta paciencia. Aunque no sea lo que más te gusta, es la única forma de poder llegar lejos. Pero no hace falta que hagas todo sola, también le podes pedir consejos a gente que sepa más que vos.

TAURO

Nuevos comienzos

Si estás pensando en irte de viaje, estudiar algo nuevo, empezar a dar clases o profundizar tus exploraciones cósmico-políticas, el cielo astrológico te dice que sí, que lo hagas. No dejes que te gane la ansiedad, lo importante es que vayas de a poco y que le des tiempo a tu cuerpo para procesar toda la información nueva. Anda masticando la data para poder integrarla y tomar decisiones responsables. Aunque parezca que no avanzas, te estás moviendo igual.

GÉMINIS

Nuevos comienzos

Este inicio de año te encuentra en un lugar distinto, más reflexivo e introspectivo. Estos momentos son necesarios para elegir bien los próximos pasos, tomar decisiones estratégicas y comprometerte solo con las personas que lo valen. Cuando tengas dudas de qué hacer o cómo seguir, pedirles consejo a los árboles o montañas, que con sus tiempos lentos van a traerte calma y tranquilidad. Esa lentitud permite crear vínculos y escenarios seguros.

CÁNCER

Nuevos comienzos

Es el momento para proyectar cómo te gustaría que sean tus vínculos más cercanos de aquí a seis meses. Es el tiempo para renovar acuerdos y repactar. Pero tranqui, porque no tiene que pasar todo el 1 de enero. Date el espacio para procesar. Mi consejo es que busques a las personas que te dan confianza y sean responsables en sus vínculos. Y también que seas capaz de dar lo que les pedís a los demás. En temporada Capri, los compromisos son de todas las partes.

LEO

Nuevos comienzos

Empieza el año gregoriano y se impone una reestructuración de tus rutinas. Ser productiva no es lo único importante, también es necesario que descanses y te alimentes bien. También podes aprovechar para ir a caminar a un parque, un bosque, la playa o la montaña, andar descalza y apoyar los pies en la tierra o en la arena. Esa es la forma más sencilla de enraizarte y recargarte. Cuanto más centrada estés, más fácil va a ser que tomes buenas decisiones.

VIRGO

Nuevos comienzos

Jugar es igual de importante que trabajar. Si lo necesitas, podes poner en tu agenda cuáles son los horarios para hacer algo que te guste. Ya sea bailar, tocar un instrumento, hacer yoga, jardinería, cerámica o tejer. Es probable que este hobby venga desde hace rato, pero, por algún motivo, lo dejaste en el camino. Ahora está pidiendo pista para volver. Otra posibilidad es que, si tenés hijos o sobrinos, te sientes a jugar con ellos y te dejes atravesar por su lógica.

LIBRA

Nuevos comienzos

Armar un hogar y una familia lleva tiempo. Sobre todo, cuando queremos crear un espacio que sea sólido y seguro, donde reinen la responsabilidad afectiva y el respeto. Este es el momento para sentar las bases de ese mundo que querés crear y para decidir con quiénes querés hacer esa construcción. Tene en cuenta que vas a necesitar algo de perseverancia, pero es la única forma de que tenga raíces fuertes. Paciencia, amiga.

ESCORPIO

Nuevos comienzos

Es una gran oportunidad para conocer gente nueva con la que puedas tener conversaciones interesantes. Tomate el tiempo para procesar la información que llega durante enero, no la desestimes así nomás, porque puede ser muy reveladora y tal vez te sorprendas viendo las cosas desde otro punto de vista distinto del de hace unos meses. Una nueva forma de pensar, hablar y procesar información está naciendo. Bienvenida esta nueva versión de vos misma.

CAPRICORNIO

Nuevos comienzos

Atravesaste una gran cantidad de cambios desde 2020. Como la cebolla, te fuiste sacando capas de encima y de cada una de esas liberaciones fue emergiendo una versión tuya más auténtica y menos atravesada por mandatos externos. Otra vez estás en uno de esos umbrales y tenés la posibilidad de elegir hacia dónde, cómo y con quién. Vos sabes mejor que nadie que estos procesos son lentos y nos piden mucho amor. Tratate con dulzura y no te exijas.

ACUARIO

Nuevos comienzos

Si necesitas tiempo a solas, hacerte el espacio. Estamos en un momento de mucha reflexión, no solo individual, sino colectiva. Por eso, es probable que necesites pensar con tranquilidad tus próximos pasos. Es una época de cambios de paradigma, así como nuestras relaciones con el resto de las especies que viven en este planeta. Los cambios estructurales son lentos, pero eso no quiere decir que el proceso esté detenido. Avanzá sin prisa pero sin pausa.

PISCIS

Nuevos comienzos

Estás empezando un ciclo de seis meses, en el que se están abriendo proyectos nuevos y personas nuevas. No hace falta que decidas todo ahora, date tiempo para pensar qué queres y con quién. Pero ojo, porque hay gente y oportunidades que prometen mucho, pero son puro humo. Pensá bien antes de tomar una decisión y dale espacio a tu cuerpo para que pueda procesar. Andar descalza sobre la tierra o la arena te va a ayudar a enraizarte y ganar claridad.