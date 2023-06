Inquilinas dejaron el departamento en estado deplorable y la dueña las escrachó

Embed #airbnb #alquilervacacional #puertobanus #marbella #vergonzoso #costadelsol #inutiles sonido original - Fit4all_Ana @fit4all_ana Es un vídeo casero, espontáneo, siento si a alguien le molesta lo que digo, pero esto es lo que se encuentra un propietario, que está alquilando con Airbnb, 4 noches 3 niñas, de esas que luego salen hechas un pincel, pero que son sucias, desordenada, egoístas y absolutamente inútiles. (Chicos abrir los ojos, os lleváis un boleto premiado por la noche y os despertamos con esto). Que prefieren comprar un saco de dormir pero hacer gasto poniendo el AA a 20 grados y que parezca una cámara frigorífica y usar el nórdico y los edredones. Vergonzoso y ahora el que piense q para eso pagan ...que diga lo que le parezca, algo que no harías en tu casa, no lo hagas fuera #niñatas

Al ingresar a la habitación, Ana se encuentra con documentos dispersos debajo de la cama y sandalias que pertenecen a los arrendatarios: : “La gente más guarra. Es que se van superando día a día”. Para aumentar su indignación, descubre el cuarto de baño con la luz encendida, objetos esparcidos en el suelo, cabellos en la bañera y el inodoro completamente obstruido.

La publicación alcanzó más de medio millón de reproducciones y generó un debate en las plataformas de redes sociales: “Cuando se alquila el Airbnb, hay gastos de limpieza y suelen ser muchos. Eso suele cabrear al cliente. No estoy justificándolo, pero puede que sea eso”, “Luego por personas así la demás gente joven somos los perjudicados, me han negado muchas veces la reserva por la edad...”, “Yo estoy flipando con los comentarios de la gente. Una cosa es no tener que limpiar y otra es dejar el apartamento así”, fueron algunos de los mensajes expresados por los usuarios.