La emotiva historia de amor de una pareja de sordos que enterneció al mundo

A pesar de que se desenvuelven como una familia tradicional, Candela, la hija menor, compartió un video en las redes sociales narrando su vida, y el video de sus padres se volvió viral, acumulando más de un millón de visualizaciones en las redes. A raíz del éxito de su historia, los tres decidieron realizar un video juntos respondiendo algunas preguntas de sus seguidores desde la sala de estar de su hogar.

Los hijos vinieron al mundo en Buenos Aires y crecieron en el hogar compartido con sus abuelos de parte de madre. “Desde chicos nos estimularon para que aprendiéramos a hablar claro y lento, modulando, para así poder comunicarnos con nuestros papás. También aprendíamos mucho viendo cómo se comunicaban con el resto de la familia y con sus amigos”, detalló Candela en diálogo con colegas de Infobae.

La rutina de la familia

La rutina diaria de la familia estaba marcada por numerosas "soluciones creativas". Para detectar el llanto de sus hijos cuando eran bebés, empleaban un aparato conectado a una lámpara de mesa. Cada vez que los niños lloraban, la luz se encendía. “Mis tres hijos, con el tiempo, se avivaron y pegaban un grito, haciendo que el velador se prendiera y apagara todo el tiempo”, manifestó Sebastián entre risas contestando algunas de las dudas de sus seguidores.

Sebastián (en la segunda fila el primero de la izquierda) y Adriana (la segunda de la izquierda en la fila de abajo) posando en la foto anual del jardín de infantes.

En relación a las consultas sobre su forma de comunicarse, afirmaron: “En mi época, cuando era chico, el lenguaje de señas era un mundo aparte. Me desarrollaron la parte de lectura labial”, indicó Sebastián. Adriana sumó: “Yo tampoco aprendí a hablar con las señas”. A pesar de ello, algunos de sus amigos utilizan el lenguaje de señas, y conocen lo básico.

La historia de Sebastián y Adriana evoca notablemente el argumento de "CODA", galardonada con el premio Oscar a la mejor película en 2022. La película relata la vida de una familia con deficiencia auditiva, excepto por su hija menor, quien anhela convertirse en cantante. La cinta recibió numerosos premios y fue elogiada por el público.

“De mis papás, mi hermana y mis primas, que son sordos (o hipoacúsicos) aprendí que una discapacidad no te condiciona. Podes lograr muchas cosas”, aseguró Candela. “También aprendí que a una persona que le falta un sentido, desarrolla y multiplica el resto. Mis papás perciben todo”, concluyó.

“Hola chicos. Soy fonoaudióloga y amo ver sus videos. Súper lindo que cuenten e informen”, “Soy fan de tus viejos, increíble escuchar a tu papá. Me recuerda al mío y me lo acerca un poquito”, “Se nota que son una familia super amorosa”, “Me encantan los 3″, “Amo ver sus videos, admiro y mi respeto a ustedes”, “Cande, que la vida te siga colmando de todo, por todo lo que haces con tus padres. ¡Enhorabuena!”, “¡Qué capo tu papá! Habla muy claro”, “Ay qué lindo video. Me re gustó. Me asombra muchísimo el habla de tu papá”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.